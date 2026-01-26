農曆新年採購魚貨 新北漁業處推薦海鮮禮盒、國產魚
農曆新年腳步近，過年加菜少不了海鮮料理，全國漁會嚴選各地優質漁產品，推出多款精緻且實惠年節限定海鮮禮盒，即日起至2月6日止，可到全國漁會網路商城選購，數量有限售完為止。新北市漁業處鼓勵民眾多加運用線上通路，輕鬆辦年貨、體面送好禮。
全國漁會今年主打5款不同定位的海鮮禮盒，高規格設計的頂級海鮮禮盒（A）集結白鯧、生干貝、龍虎石斑及鮑魚等8種海鮮，限時特價3600元，可展現年節餐桌的豐盛氣氛。另有搭配白鯧、龍虎石斑、鮭魚及紅甘等7種組合的豪華海鮮禮盒（B）售價2980元，適合多人共享，讓圍爐料理更顯澎湃。
針對日常料理需求，全國漁會亦推出3款兼顧實惠與品質的組合，供消費者挑選。漁產品皆經過前置處理並以真空包裝，方便料理也保有原始鮮味。在年節送禮方面，為提供消費者兼具健康、美味與體面的送禮新選擇，全國漁會也準備多款具代表性的漁產加工品禮盒，其中烏魚子禮盒嚴選台灣在地烏魚，經傳統製程製作，另推出方便食用的小包裝形式。還有主打營養補給的全漁淬滴魚精及全鱗淬膠原蛋白吸凍飲，滿足不同送禮需求。這些多樣化的禮盒，只要去全國漁會網路商城就能買的到，消費滿2200元可享免運優惠。
新北市漁業處表示，全國漁會透過完善的冷鏈物流系統，確保年節禮盒從產地到消費者手中維持最佳品質。歡迎民眾把握農曆年前的採購時機，透過全國漁會網路商城選購國產優質漁產品，另外位於三重區的全國漁會示範魚市場，也是民眾採購年節漁產品的好去處。市場內販售多項國產魚種，包括象徵吉祥寓意的黃金鯧、金目鱸魚及龍虎斑等，以實際行動支持國產魚。全國漁會三重示範魚市場網路商城 : https://shop.rocnfa.org.tw/。
