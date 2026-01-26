春節啟動傳染病特別門診 豐原醫院確保慢性病用藥不中斷

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛生福利部豐原醫院配合健保署政策，已開放持慢性病連續處方箋者可提前14天領藥。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院配合衛福部政策，農曆春節初一至初三，2月17日至2月19日開設「傳染病特別門診」，強化就醫分流機制，豐原醫院感染科主任許哲翰表示，特別門診可有效分流疑似或確診傳染病之就醫民眾，使其獲得即時且適切醫療照護，減輕急診負荷，確保重症患者能妥善運用醫療資源。

豐原醫院春節期間持續提供門診服務，除夕日上午正常看診，下午由感染科、新陳代謝科、兒科及外科等特定科別開診，初一至初三上午提供18個科別門診，下午內科、外科及兒科亦維持開診，全面守護民眾春節健康。

豐原醫院表示，春節期間透過即時監測與調度，全面提升醫療量能運用效率，為確保醫療運作順暢，醫療團隊每日進行兩次病床盤點與即時監測，全面掌握急性病床與重症病床（含一般病床及加護病房ICU）之開床情形，同步掌控急診待床人數、門診轉住院狀況，及預計住、出院床位數，作為即時調度與決策的重要依據，優先支援急診重症需求，維持院內醫療量能順暢。

院方強化重症病房管理機制，由重症專科醫師每日加強加護病房巡視與查房頻率，針對病情已趨穩、符合轉出標準之病患進行專業評估，適時進行病房調整與轉置，提升重症床位周轉效率，將有限且寶貴的重症醫療資源即時留用於急診生命徵象危急之病患。

豐原醫院急診科主任王者仁表示，急診於春節期間持續提供24小時緊急醫療服務，優先照護急重症病患，豐原醫院藉由開設傳染病特別門診及維持多科別門診，進行就醫分流，提醒病況穩定或疑似傳染病症狀之民眾，善加利用門診資源，以共同維護急診運作效率與醫療品質。

針對慢性病患者，豐原醫院提醒，健保署已開放持慢性病連續處方箋者可提前14天領藥，凡藥品用罄日期落於115年2月14日至2月22日春節連假期間者，自115年1月31日（含）起，即可提前回診請醫師開立處方箋，或持慢性病連續處方箋至藥局領取下個月藥品，確保春節期間用藥無虞，相關門診與掛號資訊，請至豐原醫院官網洽詢。

豐原 重症 春節

