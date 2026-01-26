草莓控快看！全台採草莓熱門產地TOP 10

採草莓去哪裡？全台討論熱度整理

提到採草莓，很多人第一個想到的還是苗栗大湖，但實際上，近年網路討論早已不只集中在單一產區。從北部近郊，到中南部零星產地，只要進入草莓盛產的時間，哪裡有草莓園？值不值得跑一趟？都會被反覆拿出來討論。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理網路上與「採草莓地點」的相關內容，觀察過去一年期間哪些產地最夯。此榜單反映的是網路上的討論熱度，實際適不適合，仍取決於每個人的行程需求與期待。討論聲量明顯拉開差距的採草莓好去處，榜單一次揭曉。

No.10 高雄

熱門採草莓產地：美濃、六龜、阿蓮、鳥松

高雄並非傳統草莓產區，但近年只要進入草莓季，仍會在社群上被零星點名，討論多集中在阿蓮、大崗山一帶。其中，不少網友留言推薦位於阿蓮區的「三本鮮莓園」、「大崗山草莓園」等處。從實際網友留言來看，有人分享自己去了三本鮮莓園好幾次，稱讚環境「老闆維持得不錯」，也提醒「建議要早點來，10點多離開時草莓已經被採得差不多」。另有網友提到，園區分為免彎腰的棚架區與需彎腰採摘的地面區，體驗感受有所不同；也有人表示雖然價格與市場接近，但「親手採的感覺很不一樣」，加上工作人員態度親切，讓整體印象加分。

以《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察發現，其中一個明顯的聲量高點，來自一名部落客於2025年3月分享大崗山草莓園開園資訊，貼文指出「不用跑苗栗、善化，高雄也能採草莓」，並建議平日前往、順遊周邊景點。該則臉書貼文累積667個讚、115次分享，也讓高雄草莓在短時間內再次被大量討論。整體來看，高雄草莓不是熱門首選，但在南部想採草莓時，仍會被不少人列入景點考慮清單。

No.9 南投

熱門採草莓產地：國姓、信義、魚池、草屯、埔里

南投草莓的種植面積以國姓為主，過去一年來，不少網友注意到，南投有數間草莓園採取免費入園、採多少秤多少的方式，加上多為高架溫室栽培，對親子與長輩族群相對友善。相關討論除了採果本身，也經常和周邊行程一起被提到，例如落羽松季、溫泉度假村等，讓南投草莓被視為「可以順路完成」的行程選項。

在實際聲量表現上，一個明顯高點來自南投市長張嘉哲的臉書分享，他提到位於市區華陽路上的「華陽永豐草莓園」，稱其為南投市唯一開放採摘的草莓園，並強調「不用跑外縣市也能採草莓」。貼文中提到園區免費進場、近萬株草莓植株，以及包含紅顏、香水、章姬、白草莓等多個品種，貼文累積約2,400個讚，也帶動後續討論。留言區有網友補充實際前往經驗，提到草莓「又紅又大甜度高，不用加煉乳」，也有人分享價格資訊與園主會主動提醒果況的細節。

No.8 彰化

熱門採草莓產地：芬園、田尾、大村

彰化草莓園數量不多，但每到草莓季，仍會被不少人當成親子就近採果的選項。2025年2月一則IG貼文拉高討論熱度，發文者寫下「採草莓不用再跑苗栗啦！彰化也有草莓園」，把重點放在「一日內就能來回」與親子安排的可行性，貼文累積259個讚，也引來519人追問行程怎麼排。

近日Threads上也出現類似的需求型提問，有網友直接問彰化哪裡能採草莓，表示休假一天不想跑太遠，想帶孩子就近安排。回覆裡有人點名位於彰化市區的「彰化市草莓園」，分享實際採果時「大顆較早被採完」但「小顆依然甜」的果況經驗；也有人補充自己在意的是便利性與現場感受，例如「市區就可以採到草莓覺得很棒」，以及稱讚草莓標榜有機無農藥、果實外觀漂亮，園主態度親切。彰化的草莓產地整體討論聚焦的並非規模或產量，而是能否在不拉長移動距離的情況下，完成一次說走就走的採草莓行程。

No.7 雲林

熱門採草莓產地：林內、崙背、古坑、虎尾、斗六、四湖、二崙

雲林的草莓種植面積不大，相較主力產區苗栗大湖，多屬零星分布，因此相關討論往往集中在個別園區本身。像是位於四湖、主打靠海海風吹拂的高架無農藥草莓園「福家草莓園」，以及採魚塭型魚菜共生、無毒栽培的「褒忠新湖農場」，都曾因栽培方式特殊而被點名提及，也構成雲林草莓討論的主要來源。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，雲林草莓的聲量高點之一，來自立法委員張嘉郡於2025年3月5日分享的影片，她提到「雲林也有草莓園」、「品質保證、無農藥殘留」，影片中也拍到她與園主示範採果方式，強調需以小剪刀輕剪、扶住果實，避免拉扯造成損傷，相關畫面隨即引起轉傳與討論。

No.6 台南

熱門採草莓產地：善化、歸仁、七股、佳里

台南善化長期被視為南部採草莓的重要代表產地，「北大湖、南善化」的說法在許多人的印象中相當熟悉。從產業結構來看，台南市並非全國主要草莓產區，但善化區草莓種植面積約3公頃，年產量約43公噸，約占全台草莓總產量1％，在南台灣仍是規模最大的草莓產地，也因此累積出一定能見度。

不過，針對今年的栽培狀況，台南草莓農指出，因秋季氣溫偏高，加上炭疽病影響（炭疽病為草莓常見病害，會造成植株枯死、果實腐爛），草莓整體產量減少約五成，產季也隨之延後。實際開園時間與果況需視各園區當年度情形而定，像是台南歸仁區的熱門草莓園「妘妘草莓園」，也在Google地圖上註明因產量有限，觀光採果需採預約制。不少網友提醒，出發前先看一下草莓園最新公告，比較不會白跑一趟、掃了採果的興致。

No.5 新竹

熱門採草莓產地：關西、芎林、寶山、橫山、竹北、北埔、新埔

新竹在本次草莓討論榜單中位居第五名，雖非聲量最高的產區，但仍穩定進入前段班，不容忽視。關西鎮本身就是台灣北部較早發展草莓作物的地區之一，也是新竹縣內栽種規模最大的產區，種植面積約12公頃，主要品種以桃園4號「紅冠」草莓為主，相關背景也讓關西一帶在草莓季期間，經常出現在採果相關討論中。

而新竹草莓相關分享多圍繞行程安排，有網友提到，開放時間與果況需事前留意，假日前往容易遇到額滿情況。此外，也有網友推薦竹北一帶的草莓園，並提到最後選擇前往位於竹北的「親親果農場」。該名網友分享，園區草莓以酵素益菌方式種植，並標榜無噴灑農藥，因此草莓數量相對有限，開園時間並非固定，而是「等到有一定的草莓數量才會開放」。留言中也提到，園區為溫室環境，「沒有泥巴或淤泥，整體環境相當乾淨」，並表示適合家長帶孩子一同前往採草莓。

No.4 桃園

熱門採草莓產地：龍潭、大溪、平鎮、中壢、八德、大園、復興、楊梅

桃園是近年草莓討論明顯增加的縣市之一，根據桃園市農業局資料，全市約有近30個草莓園，總生產株數約34萬株，多數採溫室種植，也反映出近年地方政府持續投入草莓產業發展，相關規模仍在擴張中，讓桃園在草莓季的討論裡，被不少人視為還有發展空間的產區。

討論焦點多落在大溪、龍潭與復興一帶的園區，有人分享草莓顆粒大，也有人提醒熱門時段需提早安排。其中一個聲量高點出現在2026年1月11日，一名網友分享前往桃園溫室高架草莓園的經驗，提到採果行程結束後還能順道看飛機，再次帶動相關討論。

No.3 台中

熱門採草莓產地：后里、東勢、潭子、神岡

台中在草莓相關討論中排名第三名，與交通便利、人口多有關。相關分享不只來自外地旅遊族群，也包含不少在地民眾的日常紀錄。每到草莓季，便會在親子社團與地方社群中被拿出來討論，成為中部民眾安排採草莓時常見的選項。

潭子區的草莓世界是台中草莓園中被點名頻率相當高的園區之一，園區占地約4至5公頃，在留言中常被形容為「場地大、空間寬敞」，同時設有高架與地面兩種栽培方式，對親子族群來說相對友善。也有網友提到，園區免門票、設有免費停車場，且無低消限制，讓不少人覺得安排起來相對輕鬆，不用一進場就有消費壓力。另有留言分享，園區除了常見品種，還能看到園主自行培育出的多種草莓品種，讓採果過程多了變化。在整體討論氛圍中，有人直言「在台中就能採草莓很方便」，也有人提醒假日人潮較多，熱門時段想挑到理想果況需要多一點耐心。

No.2 台北

熱門採草莓產地：內湖

台北能採草莓本身就是討論亮點，相較其他縣市產地分散，台北草莓討論幾乎集中在內湖一帶，主因在於距離市區近，從內湖市區開車約10分鐘內即可抵達，對台北、新北居民來說，「不用特地跑苗栗」，成為不少人選擇內湖採草莓的關鍵原因。內湖草莓多以溫室方式種植，也讓相關討論每到草莓季便會固定出現。

從實際討論內容來看，白石湖、碧山路一帶的草莓園名稱大量被點名，其中位於碧山路的內湖草莓園（內湖休閒農園），是留言中出現頻率較高的代表案例之一。網友分享多集中在環境整潔、活動流程安排，以及適合親子一同參與的體驗感受。有家長提到，製作果醬等活動時，工作人員會要求孩子與陪同家長配戴口罩，讓人留下衛生習慣良好的印象；也有人分享平日前往「有機會包場」，草莓產季從2月一路延續到5月。

在價格與果況方面，網友討論多半集中在實際採到的狀況。有人提到白草莓價格偏高，也有網友表示原本擔心只剩小顆草莓，實際採到後發現果實仍大顆、香氣明顯，顛覆原先預期。整體來看，台北草莓在網路上的定位並非主打產量或價格，而是「市區就能體驗採草莓」的便利性與新鮮感，這也讓相關討論在草莓季期間始終維持一定熱度。

No.1 苗栗

熱門採草莓產地：大湖、獅潭、卓蘭、泰安、公館、三義

苗栗縣大湖鄉素有「草莓王國」之稱，每到草莓季，特別是冬天、春節，總會吸引大量人潮湧入，從家庭客、情侶到三五好友，都把採草莓列為必排行程。根據農業部資料，苗栗全縣草莓種植面積約400多公頃，約占全國九成，也讓苗栗長期成為「採草莓」討論中最具代表性的縣市。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察近一年的聲量趨勢，聲量最高點為2026年1月16日，隨著正式進入草莓季，加上天氣轉冷、草莓風味提升，相關討論明顯升溫。其中一則引發高度討論的Threads貼文，是一名網友分享自己帶著孩子「人生第一次採草莓」，結帳金額卻高達4,195元，照片中約僅20多顆草莓，意外掀起價格討論。該則貼文累積破1.2萬個讚、717則留言、6,293次分享，成為近期苗栗採草莓討論的代表案例。

針對這則貼文，留言區迅速湧入各種經驗分享，有網友提醒「採草莓一律先問一斤多少」，也有草莓農民現身留言表示「來我們這裡吧，不到400元台幣吃到你吐（吃到飽）」，形成價格與採果模式的強烈對比。另有網友補充，自己前幾天採草莓同樣花了約4,200元，還多買了兩盒白草莓，直言「就是喜歡『採』的感覺，很有成就感」。從這類討論可以看出，苗栗草莓不只是在比產量或品質，價格、人潮，以及「採草莓到底值不值得」，早已成為每年草莓季都會被反覆拿出來討論的核心話題。

＃營養師小提醒：草莓清洗，重點在降低農藥殘留

草莓經常被點名為農藥殘留風險較高的水果之一。根據美國環境工作組織（Environmental Working Group, EWG）公布的「最髒蔬果」排行榜，草莓過去長期位居第一名，直到2025年最新名單才被菠菜超車，退居第二。也因此，草莓是否清洗得當，一直是營養師特別提醒的重點。

營養師高敏敏指出，草莓表皮細緻、凹凸多，又是貼近土壤生長，若清洗方式不對，農藥殘留容易卡在表面縫隙，甚至可能從果蒂切口進入果肉。清洗草莓時，重點不是洗得多用力，而是依正確順序處理，才能有效降低殘留風險。

清洗草莓建議依以下步驟進行：

1.先保留蒂頭，不要一開始就拔除，避免農藥或髒水從切口滲入。

2.將草莓放入清水中浸泡約5分鐘，讓表面殘留物自然釋出。

3.以流動清水輕輕沖洗，不需刷洗或用力搓揉。

4.清洗完成後再去除蒂頭，並盡快食用或冷藏保存。

高敏敏也提醒，不建議使用鹽水、小蘇打或清潔劑清洗草莓，這些方式不一定能有效去除農藥殘留，反而可能影響口感與安全。只要使用乾淨清水，搭配正確清洗順序，就能大幅降低風險。

