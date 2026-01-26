哈佛研究：頭髮揭示你的壽命！年紀輕長白髮 身體4部位恐出警訊

大家每日梳頭弄髮，除了注意造型是否漂亮，可會知道其實三千煩惱絲也藏著「老得快不快」、「活得久不久」的秘密密碼？有醫生整理多項研究指出， 從頭髮健康、掉落速度、變白時間到頭皮狀態，都能反映健康警訊與老化指數，如果年輕人長出白髮更不容忽視，因為身體可能已發出4大警訊！

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒早前在臉書發文分享，他指在正常情況下，頭髮每天大約長0.03到0.04公分，雖然生長速度細微，卻藏著大秘密，頭髮的健康跟你的飲食、壓力、甚至基因脫不了關係。

頭髮老得快，身體老得快

根據美國哈佛大學與南加州大學的聯合研究團隊發現，毛囊的老化速度與細胞端粒長度密切相關，而端粒正是當前醫學界用來預測壽命的一大指標。換句話說，如果你在40歲以前就出現大範圍落髮、頭皮變薄、髮根明顯萎縮等現象，可能代表你的細胞也在「集體提早退休」，這不只是外貌問題，而是全身老化進程的紅燈。

年輕人長白髮是警訊

黃醫生表示，越來越多研究證明，「早發性白髮」可能與氧化壓力、DNA損傷、甲狀腺功能異常、自體免疫疾病、甚至是長期慢性壓力有關。根據《Nature》期刊報導，壓力會導致交感神經釋放去甲腎上腺素，過度刺激黑色素幹細胞，使其提早耗盡，導致毛髮褪色。所以若年紀輕輕就長滿白髮，除了遺傳，很可能是內分泌系統或慢性壓力導致的代謝異常。

4種身體狀況可致掉頭髮

正常情況下，頭髮每天掉落50–100條，但如果每天掉超過200條，而且洗頭時像下毛毛雨，就可能身體向你求救。而與壽命風險相關的落髮因素包括：

1.甲狀腺功能低下，導致代謝變慢，毛囊營養供應不穩 2.慢性營養不良（如缺鐵、缺鋅） 3.缺鐵性貧血與女性型落髮密切相關 4.高血糖與胰島素阻抗，糖尿病與雄性禿關聯性逐漸浮出水面，血糖問題也會「吃掉」你的髮量

頭皮健康壽命才健康

黃醫生表示，頭皮是全身皮膚中代謝最旺盛的區域之一。研究發現，頭皮油脂分泌過度或過少，都可能與荷爾蒙、皮脂腺功能、甚至是腸道菌叢失衡有關。這些問題一旦出現，背後往往跟免疫系統、腸道發炎、甚至慢性病程，有密切關係。

四招DIY自我觀察頭髮

1.摸一摸：健康的人頭髮通常有彈性又濃密，若頭髮稀疏、軟趴趴，這可能是營養缺口或內分泌失調的警訊。

2.看一看：20多歲就滿頭白髮，若跟基因無關，壓力、維生素B12不足也可能是兇手。研究顯示，過早白髮可能跟心血管健康有關，而心臟好不好，直接決定你能活多久。

3.量一量：記錄一個月頭髮長了多少。正常人每月約長1公分，如果你的頭髮「偷懶」，可能是新陳代謝出了問題。

4.進階玩法：頭髮化驗。做頭髮礦物質分析，測出頭髮裡的鋅、硒、鐵等含量，推測健康狀況。研究發現，頭髮裡的微量元素可能是壽命的線索。有科學家分析了上百人的頭髮樣本，結果顯示：鋅和硒含量高的人，壽命明顯更長。

此外，你也可以憑一些小線索，包括髮際線急退，可能是壓力荷爾蒙過高；頭頂變薄或因胰島素阻抗或DHT過多；頭皮緊繃或乾燥可能是血液循環或甲狀腺功能異常，而頭皮屑變多，或是免疫或黴菌感染警訊。

延伸閱讀：

咖啡｜降低心臟病+大腸癌風險 每天應飲幾多杯？這種咖啡最有效

慢性發炎｜8大徵狀揭「身體正在發炎」後生仔也中！醫生:養出癌症

文章授權轉載自《香港01》