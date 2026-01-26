北海道早餐店播台灣電視台被出征！老闆傻眼不退讓 回應讓網大炸鍋

台灣人在日本北海道札幌市開設的早餐店「台灣朝食屋」，近日因店內電視播放《TVBS》新聞畫面，引發部分自稱台派的網友不滿，在社群平台Threads上掀起爭議，甚至出現號召抵制、洗一星評論的聲音。事件起因僅是一名消費過的台灣網友發文表示，雖然能在北海道吃到台式早餐感到開心，但「店裡在放TVBS」，並補充自己並非當地居民，應該也沒有機會再訪。

該則貼文被轉發後，引來其他網友附和，部分人直指TVBS為「親中紅媒」，並延伸質疑店家立場，甚至呼籲理念相近者慎選消費店家。相關討論迅速擴散，形成對店家的輿論壓力，也讓早餐店意外捲入政治立場爭論之中。

面對爭議，店家老闆出面回應，強調播放新聞並非刻意選台，只是YouTube隨機跳出該頻道內容，「我只是單純在日本賣早餐」。老闆表示，尊重每位顧客的政治立場，若當下有客人希望轉台也完全可以配合，但對於將意識形態強加在店家身上，感到不滿。他也直言，在海外工作生活已相當辛苦，吃個早餐卻要被迫捲入對立，實在沒有必要。

老闆進一步指出，成年人本就具備媒體識讀與判斷能力，不論新聞台立場如何，並不會因此左右個人思考方向，也無法理解為何單純用餐行為會被貼標籤、情緒勒索。他強調，店內不分國籍、背景都有員工與顧客，並非任何特定政治立場的店家，若有人想理性討論，歡迎交流，但無限上綱的出征行為難以接受。

對於店家回覆，大票網友不買單，紛紛再回應轟，「本來覺得沒什麼，看到店家回覆直接倒彈」、「老闆本人比放TVBS還雷」、「結果老闆在底下留言大開戰線，東西再好吃也枉然，根本耗盡洪荒之力在敗自家的好感度」、「老闆EQ好低，講一下就崩潰」。

但有人則認為，「如果我今年初在北海道滑雪，隔天醒來有這樣的早餐吃，在他鄉有這樣的台灣味早餐，表達感恩都來不及了，還感慨早餐店放的新聞是哪一台」、「餐飲業，一定要等於服務業嗎？台南高雄就沒有人看TVBS嗎？真奇怪！」、「看哪一台確實沒啥大不了的，老闆只要回覆說明原因就好，硬要嗆網友搞成公關災難」。

對於此次遭網友「炎上」，老闆事後再度發文表示，自己其實抱持相對正面的態度，並笑稱事件反而替店家帶來不少曝光。他重申，不在意顧客支持哪個黨派，「只要邏輯正確我都給過」，也無須外界急著替店家貼上所謂「草店」的標籤，最後更以「啊你手癢想來戰，老闆也歡迎你來戰，交流交流嘛」作結。