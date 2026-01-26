南迴第一眼消失了！台東縣界地景「海的啟航」忍痛拆除走入回憶

南迴公路台東達仁段與屏東縣界處的地景意象「海的啟航」，近日被不少用路人發現「突然消失」，原本醒目的大型藝術裝置已不見蹤影，引發地方議論。有民眾直呼可惜，認為那是「進入台東的第一個記憶點」，突然不見，心裡空了一塊。

對此，縣府說明，該地景意象因地基安全問題，不得不忍痛拆除。文化處視覺藝術科長王朝瑩指出，去年連續颱風侵襲，造成安朔溪河道明顯改變，設置在行水區旁的「海的啟航」約有三分之一地基遭沖刷掏空，結構穩定性大幅降低，若持續留置，恐在汛期發生倒塌，不僅危及公共安全，也可能影響河川環境。

王朝瑩表示，災後縣府邀集地方議員、鄉代及村落意見領袖到場會勘，綜合安全與環境風險評估後，才做出拆除決定，並非臨時起意。至於是否原地或另覓地點重建新的地景意象，仍需後續審慎研議。

經常往返南迴的駕駛表示，過去行經縣界時，遠遠就能看到色彩鮮明的「海的啟航」，像是在提醒自己「台東到了」，如今只剩下空蕩的河岸景觀，第一時間還以為自己記錯地點，「開了好幾趟才確定，真的拆掉了」。也有民眾說，雖然理解安全考量，但仍期待未來能以其他形式，留下屬於台東的門面意象。