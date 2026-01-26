快訊

看霍諾德爬101心悸、冒冷汗？中醫曝「大腦啟動警報」 3穴位放鬆情緒

聯合新聞網／ 綜合報導
中醫師王大元解釋觀看霍諾德攀爬台北101時會出現不適症狀的原因。記者季相儒／攝影
中醫師王大元解釋觀看霍諾德攀爬台北101時會出現不適症狀的原因。記者季相儒／攝影

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日徒手攀爬台北一○一成功，達成「不可能的任務」，而觀看直播的你，是否也出現「冒冷汗」的症狀呢？對此，中醫師王大元發文，解釋觀看直播時出現不適症狀的原因，並分享幫助放鬆的穴位，最後也不忘提醒民眾：「好孩子不要亂攀爬，叔叔是有學過的喔！」

中醫師王大元在臉書發文，表示很多人昨日觀看霍諾德徒手攀爬台北一○一的直播，出現冒冷汗、心跳加速、手心冒汗甚至肩頸僵硬的症狀，從中醫的觀點，這些症狀與「心神受擾、肝氣鬱滯」相關。

王大元解釋，人的眼睛在接收到高空與危險的刺激時，大腦會啟動警報反應，心神一旦受到干擾，呼吸、心跳、腦神經和肌肉張力會跟著改變，緊張時更容易肝氣不暢，進而導致肩膀僵硬、胸悶和腸胃不舒服等症狀。

王大元指出，雖然只是短暫的緊張，此類症狀隨著直播結束也會緩解，但如果出現心悸、焦躁或失眠等症狀，就要特別小心身體是否「過度警覺」了。除了調整呼吸和作息外，他也分享幫助放鬆的3個穴位：

內關穴（位於手腕橫紋往上三指，兩筋之間）

能幫助安定心神、減少心悸與胸悶的症狀。

神門穴（位於手腕小指側橫紋凹陷處）

在身體處於緊張或焦躁時按壓，也可在睡前幫助放鬆。

太衝穴（位於腳背大拇趾與第二趾間凹陷處）

可以幫助身體疏肝解鬱，並放鬆緊繃的情緒。

王大元強調，以上這些穴道每次按壓1到2分鐘之間，以痠脹感為宜，按壓時搭配深呼吸效果會更好。

霍諾德 台北101 緊張 中醫

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日成功挑戰徒手攀爬台北一○一，達成「不可能的任務」，無論你用何種方式觀看直播，是否也出現「冒冷汗」的症狀呢？對此，中醫師王大元發文，解釋觀看直播時出現不適症狀的原因，並分享幫助放鬆的穴位，最後也不忘提醒民眾：「好孩子不要亂攀爬，叔叔是有學過的喔」。

