聽新聞
0:00 / 0:00
看霍諾德爬101心悸、冒冷汗？中醫曝「大腦啟動警報」 3穴位放鬆情緒
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日徒手攀爬台北一○一成功，達成「不可能的任務」，而觀看直播的你，是否也出現「冒冷汗」的症狀呢？對此，中醫師王大元發文，解釋觀看直播時出現不適症狀的原因，並分享幫助放鬆的穴位，最後也不忘提醒民眾：「好孩子不要亂攀爬，叔叔是有學過的喔！」
中醫師王大元在臉書發文，表示很多人昨日觀看霍諾德徒手攀爬台北一○一的直播，出現冒冷汗、心跳加速、手心冒汗甚至肩頸僵硬的症狀，從中醫的觀點，這些症狀與「心神受擾、肝氣鬱滯」相關。
王大元解釋，人的眼睛在接收到高空與危險的刺激時，大腦會啟動警報反應，心神一旦受到干擾，呼吸、心跳、腦神經和肌肉張力會跟著改變，緊張時更容易肝氣不暢，進而導致肩膀僵硬、胸悶和腸胃不舒服等症狀。
王大元指出，雖然只是短暫的緊張，此類症狀隨著直播結束也會緩解，但如果出現心悸、焦躁或失眠等症狀，就要特別小心身體是否「過度警覺」了。除了調整呼吸和作息外，他也分享幫助放鬆的3個穴位：
內關穴（位於手腕橫紋往上三指，兩筋之間）
能幫助安定心神、減少心悸與胸悶的症狀。
神門穴（位於手腕小指側橫紋凹陷處）
在身體處於緊張或焦躁時按壓，也可在睡前幫助放鬆。
太衝穴（位於腳背大拇趾與第二趾間凹陷處）
可以幫助身體疏肝解鬱，並放鬆緊繃的情緒。
王大元強調，以上這些穴道每次按壓1到2分鐘之間，以痠脹感為宜，按壓時搭配深呼吸效果會更好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言