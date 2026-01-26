來屏東三地門鄉看這裡成立遊客中心、觀光網站「三地門文化記」
屏東縣三地門鄉有10個部落蘊含深厚文化，三地門鄉推動智慧觀光，成立實體遊客中心服務升級，將數位導覽整合，打造「三地門文化記」觀光品牌，推出三地門鄉觀光導覽網站整合各部落特色。
三地門鄉長曾有欽說，打造觀光服務與全新數位化導覽系統，讓三地門鄉觀光在文化、產業邁入新里程碑，文化深耕，科技創新，達到智慧永續發展。
曾有欽表示，三地門鄉有豐富自然景觀與藝術文化，是屏東縣原住民族文化重鎮。讓遊客能更深度體驗在地之美，公所團隊推動「文化深耕、導覽創新與永續發展」計畫。新啟用遊客中心旅客諮詢窗口，也是展示三地門鄉好吃、好玩、好買的櫥窗，透過一站式服務概念，串聯鄉內各村特色，帶動整體觀光產業發展。
公所團隊推出「三地門鄉觀光導覽網站」，走訪10個部落，盤點200景點、工坊、餐飲與市集。網站支援中、英、日三種語言，結合互動地圖與遊程規畫，讓國際與國內遊客皆能輕鬆獲取資訊。此外，同步推出全彩觀光旅遊摺頁，設計融合在地文化，遊客只需掃描摺頁上的 QRCode，即可連結至網站，實現虛實整合的無縫旅遊體驗。
青葉部落族人巴俊傑表示，經常會遇到遊客詢問要去哪裡找相關資訊，如今有推廣部落文化產業的平台，可以跟大家分享。青葉部落是全台唯一魯凱神話藝術村，有推出導覽、走讀、風味餐與文化體驗活動等，推出遊程活動十多年，公所將遊程透個平台推廣，可以讓遊程被更多人看見。
三地門鄉公所表示，觀光導覽網站即日起上線，遊客中心也提供全方位服務，邀請大家走訪三地門，新推出導覽折頁有中、英與日語，親身感受「三地門文化記」的魅力。遊客中心就在三地門鄉公所牌樓前方。
