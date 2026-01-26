周二起兩波東北季風北東轉雨降溫 吳德榮：低溫探11度

把握好天氣，明天天氣又要變了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今各地晴時多雲、天氣穩定；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚涼，日夜溫差大。

今各地區氣溫如下：北部16至26度、中部16至28度、南部16至28度及東部16至25度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明上午東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增，降雨機率逐漸提高；周三(28日)北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台偏涼微冷。

吳德榮表示，周四至周六(29至31日)各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。這波冷空氣以符合「東北季風」的機率最高，周三晚、周四晨氣溫降至最低時，台北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六晚另一波東北季風南下，北、東轉有有局部雨；下周日、一(1、2日)東北季風影響，迎風面易降雨，北台偏涼微冷。下周二、三(3、4日)東北季風減弱，天氣好轉、氣溫升。模式模擬10天內無寒冷天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。