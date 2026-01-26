快訊

台中醉婦墜落一江橋下向友人求救 獲救後稱「被狗追才掉下」

又要變天了！明起兩波東北季風來襲 低溫下探11度

周二起兩波東北季風北東轉雨降溫 吳德榮：低溫探11度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明天東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北、東降雨機率逐漸提高。本報資料照片
明天東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北、東降雨機率逐漸提高。本報資料照片

把握好天氣，明天天氣又要變了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今各地晴時多雲、天氣穩定；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚涼，日夜溫差大。

今各地區氣溫如下：北部16至26度、中部16至28度、南部16至28度及東部16至25度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明上午東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增，降雨機率逐漸提高；周三(28日)北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台偏涼微冷。

吳德榮表示，周四至周六(29至31日)各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。這波冷空氣以符合「東北季風」的機率最高，周三晚、周四晨氣溫降至最低時，台北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六晚另一波東北季風南下，北、東轉有有局部雨；下周日、一(1、2日)東北季風影響，迎風面易降雨，北台偏涼微冷。下周二、三(3、4日)東北季風減弱，天氣好轉、氣溫升。模式模擬10天內無寒冷天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 東北季風

延伸閱讀

台北11.4度低溫強烈冷氣團達標 非寒流卻感受特別冷 吳德榮曝關鍵原因

晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

晴暖上看28度高溫 吳德榮：下周濕冷直逼強烈冷氣團 洛鞍颱風加持水氣

關西5.3度 颱風將生成可能路徑曝 吳德榮：下周強烈冷氣團連日濕冷

相關新聞

健保滿意度92%創高 專家：仍有多處待改革

根據衛福部健保署調查，去年民眾對健保滿意度百分之九十二，創新高，不滿意度逐年下降，去年百分之六，為健保開辦以來最低。但專...

把握明天好天氣！周二起北東濕冷「低溫僅10度」 高山有降雪機率

明天溫度持續回暖，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周二東北季風或大陸冷氣團增強，加上華南雲雨區東移，北東感受濕冷，全台300...

周二起兩波東北季風北東轉雨降溫 吳德榮：低溫探11度

把握好天氣，明天天氣又要變了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（htt...

健康主題館／寒冬手腳冰冷 食補錯誤反易上火

冬天寒冷氣溫低，導致血液循環不佳時，容易出現手腳冰冷，甚至腳冰到睡不著，穿襪子也沒用的狀況。中醫師曾馨儀指出，長期手腳冰...

星宇航空「台中-神戶」重落地 民航局要求組員停飛調查

星宇航空1月20日JX306台中飛往神戶航班，於神戶機場降落時，因瞬間陣風影響，出現落地垂向G值超限（俗稱重落地），星宇...

607元買食材中千萬！全聯11、12月統一發票獎落這縣市

趕快對獎囉！114年11、12月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及2張特獎，特別獎開在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。