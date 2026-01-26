健康名人堂／醫療產業發展、健康平權不可偏廢

去年12月中旬，衛福部長石崇良於生策會「2026大健康產業發展與政策展望」專題演講，宣示大健康產業預算將逾千億元。政府投資國人健康，值得讚許，國際貨幣基金估計，台灣2025年人均GDP為3.7827萬美元，超過南韓的3.5962萬美元，但台灣醫療投資GDP占比約7.5%，不如南韓10%。預算投入需急起直追，錢更要花在刀口上。

台灣照護品質 恐輸給日韓

當前以世界衛生組織為首，全球都在思考改善「健康平權」、提升「健康識能」。大健康產業計畫在朝向尖端醫療卓越發展，更要思考從老弱族群，從偏鄉、離島扎根。同時亦須體恤台灣基層醫療人員工作辛勞的職場環境，否則淪為口號，夢想多於實境，民眾健康識能普及和健康平等權利推動，恐怕落空。

世衛組織自2008年提醒「社會不平等造成大量失去生命」、2025年發表「健康平權的社會決定要素」報告，將健康平權列為重要工作。至於健康識能的議題，世衛組織早在2016年健康促進宣言已充分涵蓋，要避免貧困民眾及弱勢族群陷入「不健康平權」的困境，也是提升健康的重大基柱之一。

國人平均餘命2024年達到80.8年，健康平均餘命71至72年，都輸給日本、南韓。尤其不健康餘命長達8年，這顯示健保使台灣醫療可近性高於日韓，照護品質卻可能不如。

偏鄉離島 醫療可近性不足

偏鄉、離島、高齡、低收入、脆弱家庭，往往醫療資源可近性不足，城市大型醫院與醫療資源過度集中，離島則資源相對短缺，急重難罕疾病總是需要後送，造成不平等；健康識能的落差亦直接影響健康平權，正確健康資訊的獲得嚴重短缺，知識不足進一步擴大健康權利不平等，拉低台灣健康相關的生活品質指標。

衛福部「健康台灣深耕計畫」四大範疇：優化醫療工作條件、多元人才培育、智慧科技醫療、社會責任醫療永續，能否彌補偏鄉醫療資源短缺的不足，是否真能深入鄉野？我們應嚴肅面對。

芬蘭醫療改革計畫 可借鏡

芬蘭於2023年的醫療改革計畫中，利用智慧醫療達成偏鄉醫療平等，配合車載式整合醫療與社會服務，巡迴偏遠鄉間，提供基本醫療照護、預防醫學、數位遠端醫療，解決偏鄉前往大都市交通不便的困難，搭配數位監測系統掌握慢性病病況，並以AI輔助支援鄉間診所，融合智慧醫療與高齡照護，讓醫療資源普及於過去難以顧及的偏遠、獨居、弱勢長者，彌平都市與偏鄉醫療資源不對等。

台灣資通訊產業、生醫技術在全球名列前茅，結合發展尖端產業具有優勢，但醫療與健康是普世人權，芬蘭經驗值得參考，借助智慧科技克服過去難以企及的健康平權理想，為全球健康問題提供解決方案，產業也將開創全新商機。

盼望政府擘劃未來時，加入更多健康平權考量，從基本面整合，中央到地方落實健康識能全面提升，如此建立的台灣醫療基業，將更穩固，而且歷久不衰。