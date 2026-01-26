聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／假日療癒食光 健康取向2堅持
「一日之計在於晨」，對我而言，早餐不僅是生理的補給，更是喚醒大腦、提振精神、開啟一天生活節奏的重要儀式。我對「元氣早餐」有兩個堅持：一是必須有充足蛋白質，二是必須涵蓋6大類營養素中至少3種。
平日為了效率，我習慣製作「蒸蛋餅」。將蔬菜切碎或刨絲拌入蛋液，鋪在蛋餅皮上放入蒸烤爐，甚至能抹上藍莓果醬變換甜鹹口味。短短15分鐘，熱騰騰且充滿蛋香的早餐便能上桌，免顧火的這段時間能刷牙、梳化，超級方便。如果太早得出門工作，超商的茶葉蛋、地瓜搭配香蕉，也是我維持元氣的早餐組合。
假日則是我的「療癒食光」。我喜歡運用酪梨、藍莓、雞蛋等「超級大腦食物」，在提升營養價值的同時，也在餐盤上增添色彩，豐富擺盤。生菜沙拉若配上果乾與起司，無須醬汁便風味十足；酪梨與水煮蛋僅需點綴少量沙拉醬，便能在美味與負擔間取得平衡。身為乳糖不耐症者，我會選用無糖優格或低糖豆漿取代鮮奶。
偶爾，我也會放縱味蕾，利用全麥吐司鋪上彩椒、小黃瓜、鮪魚或鯖魚罐頭，撒上起司條烤成「吐司披薩」。我對「元氣早餐」的兩項堅持不僅是健康取向，透過不同食物的顏色、用心的擺盤，還能讓人放慢進食速度，是一份對健康的承諾，同時也呈現我對生活的熱愛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言