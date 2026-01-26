慢性失眠 醫師：1/3與情緒、壓力有關

失眠是現代人常見的困擾，背後原因可能不是「睡不好」這麼單純，雙和醫院精神科主治醫師莊凱迪表示，臨床上最常見導致失眠的原因，以憂鬱、焦慮與長期壓力為主。統計顯示，大約1成的民眾有慢性失眠問題，其中約三分之一的人是與情緒及壓力狀態高度相關。

莊凱迪說，日常生活中幾乎每個人都會感到焦慮或壓力，但若一整夜有一半的時間都難以入睡，且每周有3天處於此狀態，持續至少3個月以上，才會被定義為「失眠症」。根據臨床經驗，確診為失眠的患者，有三分之一以上都與情緒及壓力有關，過去臨床多半只能透過問診與量表評估壓力程度，較為主觀；近年則出現新工具，能以腦波分析輔助判斷壓力與情緒狀態，更加證實失眠與情緒的相關性。

針對壓力與情緒引起的失眠，莊凱迪強調，第1線建議是「認知行為治療」，研究顯示，完成約8次療程後，改善效果可維持半年以上，長期效益優於單純用藥。由於此項治療需自費，不少民眾仍會選擇藥物治療。

不過，民眾對於使用安眠藥物最大的疑慮在於「依賴性」，莊凱迪指出，傳統的安眠藥物於臨床使用上，已逐漸減量，改採依賴性較低的藥物，也有新型作用機轉的藥物，如食欲素，其安全性高、依賴性低，但需自費，常會讓民眾考慮再三。

民眾在思考是否用藥的過程中，有部分人會嘗試「偏方」，特別是「飲酒助眠」，莊凱迪說，千萬不要嘗試此偏方，飲酒的成癮性比安眠藥還高，且傷肝傷胃。

至於國外常見的褪黑激素，莊凱迪指出，對於短期調整時差尚可，但屬食品級產品效果易遞減，並不適合長期使用。整體而言，如果失眠已影響生活品質，應及早就醫，找出真正原因，避免自行嘗試高風險方式。

近期正逢冬季，冬季日照減少影響睡眠節律，讓不少失眠患者增加。避免季節影響睡眠，莊凱迪建議，白天應盡量接觸自然陽光，如果長期陰雨，可以考慮使用全光譜日照燈輔助，並維持戶外活動，有助於穩定生理時鐘，改善睡眠品質。