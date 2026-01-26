健康主題館／寒冬手腳冰冷 食補錯誤反易上火

冬天寒冷氣溫低，導致血液循環不佳時，容易出現手腳冰冷，甚至腳冰到睡不著，穿襪子也沒用的狀況。中醫師曾馨儀指出，長期手腳冰冷的人，主要是因為氣血不順暢，有些人會喝薑湯取暖，但並不是人人適合飲用，尤其體質偏「陰虛火旺」的人，如果薑湯喝太多反而會更上火。

代謝偏慢 女性四肢末梢較冷

容易手腳冰冷的族群，包括虛寒體質者、女性、老年人、慢性病患者等。曾馨儀表示，女性會受到雌激素影響基礎體溫，並且女性普遍肌肉量較低、基礎代謝率較慢，加上骨架小、散熱快，較難維持四肢末梢的溫度。若男性長期手腳冰冷，則常見於肥胖、久坐少動、患有三高慢性病的人，大多與血液循環、代謝功能不佳有關。

有些人會把手腳冰冷歸為「虛寒」體質，盲目喝薑湯、吃麻油雞或薑母鴨，曾馨儀說，這些食補使用的中藥材組合容易助熱，吃多易上火、失眠或腸胃不適等。中醫調理手腳冰冷，首要了解是哪一種體質，才能對症調理。每個人身體狀況多樣，有寒有熱，辨識體質才能找出根本原因。

中醫論點四種冷：

1.寒厥(真虛型)：此為典型的「虛寒」，伴隨面色蒼白、精神疲倦，屬於真正的陽氣不足，治療以溫補為主。

2.熱厥(假冷型)：手腳冰冷但身體燥熱，可能伴隨著口乾、便祕、舌苔偏黃，屬實熱體質，盲目進補反而加重不適。

3.痰厥(濕重型)：體內代謝廢物與溼氣堆積，常見胸悶、痰多，身體沉重感。

4.氣鬱(壓力型)：肝氣鬱結，經常見於壓力大、情緒緊繃的族群，伴隨煩悶、心悸或兩側頭痛。

餐後不宜 足浴別超過30分鐘

除了食補，不少民眾會透過足浴來改善手腳冰冷，曾馨儀建議，泡腳時間以晚間7至9點為佳，此時有助於放鬆神經、提升睡眠品質；水溫應控制在38至43℃之間，以「熱而不燙」為原則，泡腳不宜超過30分鐘，至額頭微微出汗即可。但要注意，空腹、餐後不宜泡腳；嚴重高血壓、心臟病患者不適合頻繁泡腳。

日常生活中，可透過穴位保養輔助改善，曾馨儀表示，可於泡腳後輕柔按摩「關元穴」、「八風穴」、「湧泉穴」，幫助促進循環，改善下肢冰冷。