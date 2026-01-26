聽新聞
補助急診、人事費用 健保署：持續精進

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

健保滿意度創新高，衛福部健保署長陳亮妤說，將持續改革、精進，並擴大健康投資；今年健保總額達九八八三億元，逼近一兆元，去年總額協商時，廿三年來首見六大部門達成共識，顯示將健康視為投資而非支出，已是全民共識。

外界擔憂急重難罕等醫事人力出走，影響患者權益。陳亮妤表示，去年針對急診費用給予加成，今年起提高相關給付，如加成小兒加護病房專科醫師診察費、小兒外科等七項手術、兒童精神科住院治療費，共挹注二點三億元。

此外，多年來胸腔暨重症醫學會提議支氣管鏡檢查給付，也加成挹注四千萬元；另核准腎臟醫學會所提案透析費用提高百分之二點二五；今年護理人事費用也將額外挹注四十五億元，並持續與專業學會盤點討論，希望造福第一線護理人員。

健保署成立亞洲第一個癌症新藥基金，減輕癌友和家屬負擔，目前嘉惠超過三五○○人，平均每人節省近一二○萬元藥費，去年預計仍有廿八億元尚未使用，留用至今年，再加上今年新編列五十億元，達七十八億元，陳亮妤表示，今年會加快速度，以期讓癌症治療跟上國際治療指引。

健保署新成立「健康政策與醫療科技評估中心」，依科學證據來評估健保支付決策，擴大醫療科技評估（ＨＴＡ），並加速新藥新科技的納保進程。未來將推動ＨＴＲ（醫療科技再評估），若評估後，認為新藥缺乏臨床效益，將停止納保，決策平台一定公平透明。

