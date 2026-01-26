弱勢病患遭強行續命 監院籲設保障機制助善終

隨醫療發達，民眾壽命也愈長久，但監察院指出，不少病患是依靠呼吸器延長壽命，部分已意識不清且長期無家屬探視，因無法自主表達其意志，被迫以現代化醫療強行續命，未能安寧善終；監委田秋堇接獲陳情後提出調查報告，要求衛福部研議處理，建立保障機制。

衛福部資料顯示，二○一一至二○二四年底，社政單位公費安置於醫院呼吸照護病房（ＲＣＷ）共一○三名，其中無家屬探視者七十九人，安置當時意識不清楚者七十六人。田秋堇認為，這類病患每天依賴呼吸器、飲食管灌、翻身、抽痰，甚至臨終時明知死亡為必然，仍被急救，造成病人極大痛苦及資源耗用。

田秋堇說，我國已於二○○○年制定「安寧緩和醫療條例」，二○一六年完成「病人自主權利法」立法，並於二○一九年正式施行，以保障末期病人拒絕心肺復甦術或維生醫療（ＤＮＲ）之權利；但大多公費安置病人皆未能於安置之初了解相關法律權利，錯失機會。

基隆市社會處長楊玉欣於監察院約詢時表示，為協助長輩能將醫療選擇權回到自己手中，已實施老人及身心障礙者於機構安置時，機構會主動介紹與徵詢簽署ＤＮＲ或ＡＤ（預立醫療決定）之意願。

該案諮詢專家表示，國內對長期呼吸器依賴病患是否屬生命末期病人尚無共識及標準，導致醫護人員為避免醫療糾紛而全力救治，衛福部應凝聚醫界共識，針對末期病人建立機制，並協助病患家屬醫療決策，保障病患安寧善終權益。

田秋堇指出，長期使用維生設備延長病患生命，若導致病患過著幾無品質生活，是剝奪病患安寧善終權益；社政單位公費安置的長期呼吸器依賴病患多為弱勢，多數不知法律所保障之善終選擇權，導致部分患者折磨多年、瀕死時必須歷經痛苦急救後才宣布死亡。

她表示，衛福部應研議相關機制，保障公費安置弱勢病患及家屬了解「安寧緩和醫療條例」、「病人自主權利法」及「無最近親屬之末期病人的安寧緩和醫療決策流程」等相關法律規範，確保病患善終權益。