健保去年滿意度達92% 仍充滿危機 健保署長陳亮妤：持續改革、精進

健保與每個人息息相關，今年健保總額高達9883億元，逼近1兆元大關。衛福部健保署長陳亮妤說，健保滿意度去年達92%，健保署不會以高滿意度自滿，仍須持續改革、精進。

陳亮妤說，健保精進方面，首先要擴大健康投資，今年健保總額成長率為5.5%，達到9883億元，加上公務預算挹注199億元，總額到達1兆82億元。她說，去年九月上任，首度參與總額協商，23年來首見六大部門皆達共識，顯示將「健康視為投資而非支出」已經是全民共識。

其次，健保署持續改善急重難罕人力出走問題，陳亮妤說，去年針對急診費用加成後，今年起針對人力出走科，包括加成小兒加護病房專科醫師診察費、小兒外科七項手術、兒童精神科住院治療費，共挹注2.3億元；胸腔暨重症醫學會提議的支氣管鏡檢查也加成挹注4000萬元；腎臟醫學會提案透析費用提高2.25%；另，今年護理費也將額外挹注45億元，並會持續與專業學會盤點討論，希望反映到第一線人力付出。

陳亮妤說，健保署更首創亞洲第一個癌症新藥基金，減輕癌友和家屬負擔，目前已嘉惠超過3500人、每人將節省近120萬元藥費，去年預計有28億元尚未使用將留用到今年，加上今年新編列50億元，總共達78億元， 今年會加快速度，持續讓癌症治療跟上國際指引。

陳亮妤說，健保署今年將成立健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA），依科學證據進行健保支付決策，並擴大醫療科技評估（HTA）更有效益加入新藥新科技納保，未來除了HTA也有HTR(醫療科技再評估)，若評估缺乏臨床效益的也將停止納保，建立公平透明的決策平台。

最後，健保署會持續優化健康存摺，目健保APP下載已達5億次，人數超過1200萬人，透過健保APP看到自己的健康數據，讓民眾一機在手就可以掌握自己的健康資料。