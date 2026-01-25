健保去年滿意度達92％ 關鍵之一新藥、新科技納保 專家：勿自我催眠

衛福部健保署最新調查顯示，近5年民眾對健保滿意度持續上升，自民國109年90.2%，上升至112年的91.2%，去年最新統計出爐，創下紀錄達92%，與113年同創新高，不滿意度逐年下降，去年為6％，為自民國八十四年健保開辦以來最低。盡管數字漂亮，但專家提出警訊，認為健保制度是好的，但仍有許多需要改革或改善議題。

健保實施迄今滿30年，歷經滿意度最低點、不滿意度三個高峰，均與調高費率，損及民眾荷包有關，民國91年11月健保雙漲，不滿意度高達29.6%。民國95年實施部分負擔調整，不滿意度升至34.1%，為歷史新高，滿意度為64.3%，歷史新低。第三高則是民國102年實施二代健保，不滿意度為28.1%。

健保滿意度高居不下，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，原因在於政府挹注醫療經費增加，加快新藥、新科技納入健保速度，如放寬多款高價的癌症、罕病等用藥，以及達文西機械手臂等高價手術，減少病人3至5萬元手術負擔；其次，各醫院導入自助繳費機、手機繳費及數位轉型等，增加民眾滿意度。

社區醫院協會理事長朱益宏說，健保滿意度連續兩年突破九成，原因之一是民眾對就醫方便、醫療項目包山包海、高醫療品質等，但超高齡社會到來，年長者醫療需求劇增，國內約三分之一、約800、900萬人口，均有三高等慢性病，健保署應有效分配健保資源，重新檢視現有醫療給付及成本效益，讓健保有限的資源「用在刀口上」。

亞東醫院副院長洪芳明說，全民健保覆蓋率高，但財務結構已出現失衡，醫院常靠門診盈餘及停車場、美食街、藥價差等收入補貼住院與急重症部門，但這些補貼正在消失，使住院與急診等核心醫療部門長期虧損，期盼健保署規畫「時間價值」支付制度，依不同時段給予倍數及加成，反映醫療人員在夜間、假日與待命的真實時間成本，得到合理的回報，避免急重症科別人力流失。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，健保署每年進行滿意度調查，但每年問卷題目設計應有所不同，如針對分級醫療、在宅急症照護計畫、癌症新藥、調整保費等政策，進行更詳細調查；調查對象也應分為曾有轉診經驗及沒有轉診經驗者，或癌症患者與一般民眾等互相比較，建議滿意度調查要改革，若只看高滿意度達92%，「這是自我催眠、掩耳盜鈴」，無法反映民眾的真實想法。

「健保制度是好的，但不可否認，還有許多需要改革或改善議題。」滕西華說，民眾最關心議題，如住院、手術、藥品等自費醫療項目愈來愈多，其真實感受為何，或檢查安排的時間會不會愈等愈久，或掛號有無愈來愈難等；健保高滿意度下，應持續改革，但近10年，病人聲音正逐漸式微。

滕西華說，衛生政策表面上愈來愈重視病人權利，但實情在醫療健康等決策，均弱化病友團體及消費者意見，此為反全球化，如不納入病人跟消費者作為核心政策決策的一員，健康政策怎麼會好。