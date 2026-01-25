聽新聞
動保法修法 野保團體：長期餵食應視為飼主課責

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

行政院日前通過動物保護法修正草案，野保、動保團體都不滿，更質疑難追究飼主、沒有禁餵食，周三立法院經濟委員會將逐條審查立委版和政院版動保法修正草案。野生動物保育團體表示，應將生態熱區禁止餵食、長期餵養者視為實際管領人等法制化，補上長期被忽視的飼主責任破洞。

台灣石虎保育協會指出，一九九八年動保法施行以來，飼主責任長期未徹底落實，棄養、放養和不受管理的餵食行為仍無法有效被管理，顯示現行法制仍存漏洞，第一線執法長期陷入困境；隨著生態衝擊持續擴大，針對遊蕩動物管理進行修法刻不容緩。

野灣野生動物保育協會則表示，根據在東台灣進行的遊蕩犬調查顯示，犬隻活動高度集中於人類聚落及穩定食物來源周邊，只要餵食行為持續，仍會吸引新的犬隻進入，使衝突熱區的風險難以降低，呼籲動保法應針對餵食行為加強管理。

為野生動物而走行動聯盟進一步指出，長期餵食者應認定為飼主或實際管領人，依法課予登記、結紮、管理與避免傷人及傷害野生動物的責任。

另外，行政院版本草案，擬將涉及收容動物得執行人道處置的第十二條，修改為罹患法定動物傳染病、無法自行進食飲水或排泄，或對管理人員安全健康構成重大威脅等。中華民國獸醫師公會全國聯合會、挺挺動物應援團及台灣野生動物救傷與保育學會共同表示，建議將人道委員會審議程序入法，作為人道處置的正當依據。

