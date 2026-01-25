蜷川實花展登台 台新新光金挺藝文

暌違十年，日本當代藝術巨擘蜷川實花再度來台舉辦個人展。由台新新光金控主要贊助的「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」台北站，即日起至四月十九日在華山一九一四文創園區盛大開展。這是蜷川實花作品海外最大規模的沉浸式藝術體驗，由蜷川實花與科技藝術團隊EiM共同操刀。

展覽共八大展區，有盛開的絢麗花園，還有兩千條水晶串飾隨光影律動的奇幻空間，並結合七百二十度全景影像，構築無限延伸的視覺幻境。台新新光金為慶祝這場難得的國際級藝術盛事在台北登場，特別舉辦「貴賓之夜」邀請重要夥伴與好友觀展，共同見證蜷川實花的美學世界。

台新新光金總經理林維俊表示，多年來台新新光金控持續贊助大型藝文展演，繼去年贊助「草間彌生」特展獲得熱烈回響後，今年初即支持「蜷川實花展」並成為主要贊助商，期盼透過支持國際級藝文在台灣展出，讓藝術真正走進民眾生活，成為日常的一部分。林維俊指出，台新新光金控始終秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，除了推廣藝術文化，更全面投入慈善公益、支持體育發展、促進學術交流及落實環境永續。

即日起至四月十九日展覽期間，於展場現場購票或udn售票網，刷台新銀信用卡或簽帳金融卡全卡別可享獨家優惠票價，展覽期間優惠價四百四十元（原價四百九十元）。誠摯邀請民眾參與這場跨越「彼岸」與「此岸」的感官盛宴，透過立體裝置與影像作品，進入虛擬與現實交錯的感官之旅。