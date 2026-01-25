聽新聞
0:00 / 0:00

蜷川實花展登台 台新新光金挺藝文

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台新新光金控贊助「蜷川實花展」，台新銀文化藝術基金會董事長鄭家鐘（左起）、台新新光金總經理林維俊、聯合數位文創董事長李彥甫合影。圖／台新新光金提供
台新新光金控贊助「蜷川實花展」，台新銀文化藝術基金會董事長鄭家鐘（左起）、台新新光金總經理林維俊、聯合數位文創董事長李彥甫合影。圖／台新新光金提供

暌違十年，日本當代藝術巨擘蜷川實花再度來台舉辦個人展。由台新新光金控主要贊助的「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」台北站，即日起至四月十九日在華山一九一四文創園區盛大開展。這是蜷川實花作品海外最大規模的沉浸式藝術體驗，由蜷川實花與科技藝術團隊EiM共同操刀。

展覽共八大展區，有盛開的絢麗花園，還有兩千條水晶串飾隨光影律動的奇幻空間，並結合七百二十度全景影像，構築無限延伸的視覺幻境。台新新光金為慶祝這場難得的國際級藝術盛事在台北登場，特別舉辦「貴賓之夜」邀請重要夥伴與好友觀展，共同見證蜷川實花的美學世界。

台新新光金總經理林維俊表示，多年來台新新光金控持續贊助大型藝文展演，繼去年贊助「草間彌生」特展獲得熱烈回響後，今年初即支持「蜷川實花展」並成為主要贊助商，期盼透過支持國際級藝文在台灣展出，讓藝術真正走進民眾生活，成為日常的一部分。林維俊指出，台新新光金控始終秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，除了推廣藝術文化，更全面投入慈善公益、支持體育發展、促進學術交流及落實環境永續。

即日起至四月十九日展覽期間，於展場現場購票或udn售票網，刷台新銀信用卡或簽帳金融卡全卡別可享獨家優惠票價，展覽期間優惠價四百四十元（原價四百九十元）。誠摯邀請民眾參與這場跨越「彼岸」與「此岸」的感官盛宴，透過立體裝置與影像作品，進入虛擬與現實交錯的感官之旅。

延伸閱讀

《向流星許願的我們》四位主演帥氣度破表 圈粉蜷川實花

蜷川實花展1/17華山登場！蜷川親自帶逛8大主題、逛展亮點

睽違10年！蜷川實花海外最大規模個展絢爛登場 結合台灣味展區最吸睛

適用文化幣必看藝文清單出爐 百元青春票看展限量優惠！

相關新聞

把握明天好天氣！周二起北東濕冷「低溫僅10度」 高山有降雪機率

明天溫度持續回暖，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周二東北季風或大陸冷氣團增強，加上華南雲雨區東移，北東感受濕冷，全台300...

星宇航空「台中-神戶」重落地 民航局要求組員停飛調查

星宇航空1月20日JX306台中飛往神戶航班，於神戶機場降落時，因瞬間陣風影響，出現落地垂向G值超限（俗稱重落地），星宇...

607元買食材中千萬！全聯11、12月統一發票獎落這縣市

趕快對獎囉！114年11、12月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及2張特獎，特別獎開在...

補助急診、人事費用 健保署：持續精進

健保滿意度創新高，衛福部健保署長陳亮妤說，將持續改革、精進，並擴大健康投資；今年健保總額達九八八三億元，逼近一兆元，去年...

健保滿意度92%創高 專家：仍有多處待改革

根據衛福部健保署調查，去年民眾對健保滿意度百分之九十二，創新高，不滿意度逐年下降，去年百分之六，為健保開辦以來最低。但專...

弱勢病患遭強行續命 監院籲設保障機制助善終

隨醫療發達，民眾壽命也愈長久，但監察院指出，不少病患是依靠呼吸器延長壽命，部分已意識不清且長期無家屬探視，因無法自主表達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。