上千較師赴教部抗議 籲廢校事會議

校事會議爭議不斷，全教總昨發起「廢惡法、救教育」行動，上千人前往教育部前抗議，有受害教師上台淚訴身心俱疲、多次進出醫院，全教總嗆教育部長鄭英耀若無力解決問題，應負起責任下台。教育部表示，會在確保學生受教權益與教師工作權保障的前提下，審慎推動相關制度調整。

全教總理事長侯俊良說，校事會議惡法的始作俑者就是教育部前部長潘文忠，當時全教總就憂心法案造成「毀師滅校」；後來部長鄭英耀上任，原承諾半年內了解法令，結果近兩年的修法仍沒有多大改變。

全教總提出五大核心訴求：重新檢討解聘辦法存廢、嚴格檢視現行調查員人才庫、建立合理的過濾機制、恢復應不當調查而蒙受損失之教師名譽，鄭英耀若無力解決問題，應負起責任立即下台。

新竹一名中學老師「小可」哽咽說，去年三月與學生、家長之間有誤會，經解釋後釐清，沒想到五月底接到人事主任通知去校長室，一踏進去，校長、所有一級主管都坐在裡面要他說明，讓他感到被羞辱、公審。九月學校提起校事會議，小可因此身心俱疲、無數次進出醫院，最後還被送到考核會記申誡，而這竟都源自於超過半年前已經化解的一場誤會。

立委牛煦庭在場聲援指出，教育現場難免有不適任教師，但面對這些極少數個案，政策設計卻把所有基層人員當賊來防。很多第一線教師更是在這樣的氛圍下，不敢積極處理各項教育問題，害怕被檢舉、調查，最終賠上職涯。

教育部表示，後續將以半年為期持續觀察制度實際運作情形，系統性蒐集各方實務回饋，作為精進配套措施與後續制度調整的重要參考，教育部會在確保學生受教權益與教師工作權保障的前提下，審慎推動相關制度調整。