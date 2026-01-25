聽新聞
職安卡覆蓋率低 勞團：教育訓練成本應在雇主

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動部擬全面推動台灣職安卡強制認證，工作傷害受害人協會專員賀光卍說，肯定此方向，但也提醒，目前營造業勞工若自行到辦訓單位上課，須自掏腰包付學費，少賺一天，是上課意願低的原因，應由雇主承擔訓練成本。

賀光卍指出，全台從事營造業約七、八十萬人，但台灣職安卡推動迄今六年半，僅廿幾萬、三成多的人取得台灣職安卡，覆蓋率偏低，主要原因在於營造業的點工特性，以日計酬，每隔幾天就換一個工地，如果雇主未落實安衛訓練，工人也不會想自己花錢、花時間到勞檢機構或辦訓單位上課，賺錢溫飽比較重要。

他肯定勞動部擬推動台灣職安卡作為營造工地的入場管理機制，讓教育訓練更能落實，若工人具備足夠的安全意識，理解危害情境，相信對現場控災會有作用。

他建議不要只是紙上談兵，應深化課程，加入實務演練，且目前台灣職安卡只限定營造業，但戶外廣告裝置、冷氣安裝維修等也屬高風險作業，也應納入適用。

賀光卍強調，製造業或其他行業都是雇主辦訓，如果營造業雇主要求工人一定要有台灣職安卡，安衛教育訓練成本理應由雇主負擔，不該轉嫁給勞工。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎，也贊同全面推動台灣職安卡，她建議要整合六小時課程，分不同工種細緻化課程，除提高工人危害意識，工地間不同作業的橫向連結也必須建立，才不會釀成像先前台中全聯倉儲大火的悲劇。

