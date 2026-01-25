降營造業職災 擬強制推有職安卡才能上工

營造業素有職災「死亡之組」之稱，二○二四年營造業墜落死亡八十三人，其中高達七十一人都未接受職業安全衛生教育訓練，占比高達近八成六。據悉，勞動部擬全面推動「台灣職安卡」強制認證，往後營建工地作業人員必須持有台灣職安卡，才能進場上工。

勞動部日前公布二○二五年重大職災死亡人數，營造業死亡人數一○五人，雖較前年減少四十人，仍占整體的四成二，且營造業「墜落」致死比例仍高達六成七，可見罹災者的安全意識普遍薄弱。

今年六十八歲的阿龍，在工地幾十年，哪裡有錢就去哪個工地做，雖然知道要上教育訓練，但工作每日計酬，受訓六小時，等於少賺一天薪水，所以他從未上過課。

先前阿龍便宜行事，未做防護設施，直接踩在大樓外牆花台上作業，從十五樓跌落至十三樓，左手斷掉、肋骨也斷三節。休養近兩年，身體無法復原如初。他坦言，知道上課重要，但至今還是沒上過教育訓練課。

依現行職安法規，不論哪一個行業，雇主雇用新員工時，應讓員工接受一般安全衛生教育訓練，違者開罰三萬到十五萬元。考量營造業特性，工人可能無一定雇主，在不同工地間轉換，臨時、流動性高，勞動部從二○一九年針對營造業推行「台灣職安卡」，完成勞檢機構或認可辦訓單位的六小時教育訓練後，取得台灣職安卡認證，就算轉換工地，上工免再重複受訓。但如果工人沒有職安卡，雇主仍應提供安衛教育訓練。

勞動部去年底啟動為期三年的「強化職場減災行動計畫」，首波鎖定營造業，其一是推動「全員工安」，計畫三年內將「台灣職安卡」訓練人數提升至五十萬人次，確保勞工具備基本安全知識。

截至目前，台灣職安卡已核發近廿五萬張，據悉，勞動部正在研擬修正「營造安全衛生設施標準」，將全面強制營造業作業人員必須取得台灣職安卡，才能進到營造工地施工，雇主也必須確認工人是否具備台灣職安卡，作為入場管制機制。

職安署官員證實，預計上半年完成修法，由於全面強制持有台灣職安卡涉及層面廣、人數多，也需要確保教育訓練量能充足，因此修法完成後會給予緩衝期，不會馬上實施。