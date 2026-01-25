陳正隆「春光竹影」當代水墨個展 中友百貨藝廊登場

中友時尚藝廊在2026年開春之際，特別邀請當代水墨藝術家陳正隆(號行一)展出《春光竹影－陳正隆・行一當代水墨創作個展》，並於25日舉行開幕典禮，共展出43件作品。此外中友百貨還特別開發陳正隆獨家聯名環保購物袋與新年紅包袋。

陳正隆出生於彰化埔鹽，現居台中。專職創作現代水墨逾30年，擅長結合拓印、漬染、噴灑等技法，將自然素材轉化為自由奔放的畫面，跳脫傳統水墨框架，作品始終圍繞對「心」與「光」的探索。

本次《春光竹影－陳正隆・行一當代水墨創作個展》，自即日起至3月16日展出，共呈現43件作品，包含近年代表作「花園系列」與「竹影系列」，以及2025年全新創作。

繽紛流動的花園畫面，像是一座心靈風景；簡約留白的竹影，則帶來沉靜與時間感的對話。陳正隆以水墨書寫自然，也書寫內心，邀請觀者在光影與筆墨之間，展開一段輕柔而深刻的心靈漫遊。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，目前台灣正處寒冷的冬季，陳正隆老師的春光竹影系列作品，帶給中友百貨猶如春天繽紛的氛圍，也為顧客帶來一絲溫暖的氣息。

除了12樓時尚藝廊的展覽之外，在B棟2樓特別設置『春光‧序』沉浸式體驗的竹林裝置，以及3至6樓展示點使用陳正隆老師作品影像搭配本季新品做全新陳列，歡迎大家一起進入藝術家的春光竹影世界。

陳正隆致詞時也提到，中友時尚藝廊團隊相當專業，這次的作品都是用植物根、莖、葉、花朵，使用植物的形狀，藉由水分、速度、力度與時間慢慢演化，以水潤墨、以墨增彩、彩墨相容而成光影的成色穿透，歡迎喜愛藝術的民眾到中友時尚藝廊觀賞。

另外，本次由陳正隆提供作品《花開時節 敬天謝地》於展覽中進行義賣，價值20萬元整，希望透過藝術傳播的力量讓愛遠播。此次義賣金額將全數捐贈給「財團法人希望基金會」。

今天下午於C棟11樓誠品書店舉辦藝術座談活動，由陳正隆與兩位與談人：堂奧人文管理執行長董建德、道禾實驗機構文化教育陳友馨老師進行現場交流分享。