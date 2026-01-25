蛋價明起再漲3元、已連3周漲 蛋商公會：快過年民眾開始備貨

前陣子強烈大陸冷氣團及寒流接連來襲，造成部分蛋雞產蛋量減少，加上農曆春節前需求增加，台北市蛋商公會今表示，明起蛋價漲3元，每斤批發價與產地價將分別來到47元與37.5元，這已是連續第3周調漲蛋價。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，前陣子受強烈大陸冷氣團與寒流的影響下，蛋雞產地溫差相當大，蛋雞因溫差緊迫而導致產量略減少，加上過年前買氣稍增，因此蛋價已連續2周調漲；今天則是在下午被臨時通知，明起每斤將再漲3元，批發價來到47元，產地價周三起漲至37.5元。

至於漲價原因，劉威志指出，除了先前天氣因素導致產區產量有降低外，加上比較多人有在欠貨，以及年節將至已有民眾開始在備貨等原因。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前國內產蛋母雞約3746萬隻，較上周3790萬隻略減，雞蛋每日產量約12.5萬箱，較上周12.6萬箱也有略減，但目前仍能滿足國人每日所需。