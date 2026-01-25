把握明天好天氣！周二起北東濕冷「低溫僅10度」 高山有降雪機率

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周二東北季風或大陸冷氣團增強，加上華南雲雨區東移，北東感受濕冷，全台3000公尺以上高山有零星降雪機率，周三、周四最冷，低溫僅10度。聯合報系資料照
明天溫度持續回暖，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周二東北季風或大陸冷氣團增強，加上華南雲雨區東移，北東感受濕冷，全台3000公尺以上高山有零星降雪機率，而周三、周四清晨最冷，受到輻射冷卻影響，局部低溫僅10度。

鄭傑仁說，明（26日）環境風場偏東南風，水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星降雨。

周二、周三（27、28日）東北季風或大陸冷氣團增強，加上華南雲雨區東移，中部以北、宜蘭有局部短暫降雨，且有較大雨勢發生機率，花東、南部山區也有零星短暫降雨。

周四（29日）水氣減少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫降雨；周五（30日）冷空氣減弱，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星降雨。

周六、周日（30、31日）鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部則為多雲到晴的天氣。

溫度部分，鄭傑仁指出，明天溫度持續回暖，各地低溫15至18度，高溫23至26度；周二、周三受到東北季風或大陸冷氣團影響，加上華南雲雨區東移，水氣增加，各地溫度也下降，中部以北、宜蘭低溫11至15度，南部、花東15至18度。

周三、周四清晨最冷，受到輻射冷卻影響，局部地區低溫恐下探10度；白天高溫北部、宜花約17至22度，中部、台東22至25度，南部26、27度。

周五冷空氣減弱，各地噸約13至16度，白天高溫北部、東半部22至24度，中南部25、26度。

周六、周日鋒面通過、東北季風增強，中部以北、宜蘭低溫13至15度，花東、南部16、17度，白天高溫北部、東半部20至25度，中南部25至27度，早晚感受較冷。

降雪部分，鄭傑仁表示，周二至周三全台3000公尺以上高山有零星降雪機率。另外，明、後天清晨中南部有局部霧或低雲。

未來一周2波降溫，27日東北季風或大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭普遍低溫約攝氏11至15度，27、28日偏濕冷。 圖／取自報天氣-中央氣象署FB
