再生雙法上路 累計4件外泌體違規廣告移交調查

中央社／ 台北25日電

再生醫療雙法於元旦上路，坊間不少外泌體廣告彷彿可治百病，其實通通違法。衛福部醫事司長劉越萍今天指出，元旦至今已有4件外泌體相關醫美廣告違規案，移交地方調查釐清。

立法院會2024年三讀通過有再生醫療雙法之稱的「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」，賦予再生醫療研究發展、技術管理、細胞源頭管理等法源依據，今年元旦正式施行。其中針對非醫療機構執行再生醫療，或為再生醫療廣告，將加重罰則，處新台幣200萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

近年外泌體成醫學新寵兒，從美容到癌症領域都占有一席之地。然而，根據再生雙法規定，若要進行外泌體治療，應向衛福部申請再生醫療技術執行計畫通過後，才能申請再生醫療廣告刊播。

面對市面上琳琅滿目的外泌體宣傳，衛福部醫事司長劉越萍今天出席活動前接受媒體聯訪指出，所有再生醫療相關廣告均須經過嚴格的「預審」機制，目前尚未有任何關於外泌體醫療廣告案，現在看到的廣告皆屬違規。

劉越萍表示，首波針對外泌體相關醫美廣告案件，已有4件廣告違規檢舉案，於1月上旬移交地方衛生局釐清託播人身分並進行調查。她也特別提醒醫美診所，不只是大眾媒體上的廣告，即便是在診間內、牆面上張貼宣稱外泌體療效的文宣，同樣屬於可檢舉的違規行為。

此外，劉越萍解釋，細胞治療技術與產品管理架構分為醫療技術與製劑2部分，前者由醫療機構提出申請，國內目前已開放6項細胞治療技術，後者則包括細胞治療產品、基因治療產品、組織工程產品，以及複合性產品等，是由藥商提出申請。

劉越萍指出，截至2025年11月30日，衛福部已核准462件細胞治療技術施行計畫，由國內85家醫療機構執行，衛福部也持續更新相關資訊，如細胞治療年報、申請及核准統計表、收案人數等，並定期放置於「細胞治療技術資訊專區」，供外界了解與檢視。

