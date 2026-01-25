星宇航空「台中-神戶」重落地 民航局要求組員停飛調查

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空1月20日JX306台中飛往神戶航班，於神戶機場降落時，因瞬間陣風影響，出現俗稱重落地。星宇航空示意圖。聯合報系資料照
星宇航空1月20日JX306台中飛往神戶航班，於神戶機場降落時，因瞬間陣風影響，出現俗稱重落地。星宇航空示意圖。聯合報系資料照

星宇航空1月20日JX306台中飛往神戶航班，於神戶機場降落時，因瞬間陣風影響，出現落地垂向G值超限（俗稱重落地），星宇航空表示，航機完成檢查作業後，經原廠確認機體結構無虞；交通部民航局說，已要求組員停飛配合調查，航機則依程序檢查。

星宇航空說明，1月20日JX306航班台中飛往神戶航班，於抵達神戶機場時，遭遇瞬間陣風影響，航機系統數值顯示異常，基於飛航安全，依標準作業程序進行停機檢修，並依規定通報民航局。目前航機完成相關檢查作業，並經原廠空中巴士回覆確認機體結構無虞。

民航局指出，星宇航空JX306航班1月20日於神戶落地垂向G值超限。民航局接獲通報後，即依程序要求保存CVR／DFDR相關資料，組員立即酒測，並停飛配合調查。航機則依程序檢查，後續將持續調查中。

