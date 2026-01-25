快訊

胃癌一定要全切嗎？高齡嬤摘除26顆淋巴結 保留下半部胃功能

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
幽門螺旋桿菌是胃癌重要風險因素，早期胃癌病患沒有明顯症狀，應定期檢查，掌握治療時機。圖／123RF
幽門螺旋桿菌是胃癌重要風險因素，早期胃癌病患沒有明顯症狀，應定期檢查，掌握治療時機。圖／123RF

胃癌長年位居國人重要癌症死因之一，過去胃癌手術常面臨全切除或大面積切除，導致病友術後飽受體重驟降、營養不良及傾倒症候群之苦。奇美醫院一般及消化系外科主治醫師盧致穎表示，隨著微創技術進步，針對早期胃癌推動「功能保留胃切除手術」，不僅能有效控制癌症，五年存活率最高達90%，更能減少術後併發症。

盧致穎指出，胃癌的治療以手術切除為主，依病情程度切除腫瘤及廓清胃部區域的淋巴組織。不過，全胃切除或次全胃切除，雖能有效控制腫瘤，但病人術後常因胃部結構改變，出現長期併發症，尤其是「傾倒症候群」，因為食物過快進入小腸，容易出現飯後暈眩、心悸、腹瀉等，有些患者變得不敢出門吃飯，影響人際社交。

一名73歲陳女士在診所接受常規胃鏡檢查發現上半部胃癌，考量癌症治療效果與病人術後生活品質，安排微創腹腔鏡近端胃切除合併雙瓣重建手術，成功摘除26顆淋巴結廓清，更透過雙瓣重建技術，保留了下半部的胃部功能有效預防逆流。陳女士因為保住「半個胃」，免受全胃切除後的營養不良之苦，也能享用喜愛的美食。

根據衛福部國健署統計，2022年新診斷胃癌個案4377例，2024年2211人因胃癌死亡，導致胃癌發生最主要風險因子約近9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。盧致穎指出，胃癌治療關鍵在於期別，早期胃癌五年存活率可達75至90%，但若進展至第二、三期，存活率將明顯下降，第四期更低於一成。

「開刀把腫瘤切乾淨，幾乎是達到完全根治的唯一方法。」盧致穎說，針對個案的健康狀況以及生活品質評估，醫界進一步追求保留器官功能，改善術後的長期併發症。目前臨床上常見的功能保留胃切除手術方式包括「幽門保留式胃切除手術」及「近端胃切除合併重建手術」，這類治療在早期胃癌或惡性度較低的腫瘤中，已證實具有良好安全性與腫瘤控制效果。

盧致穎強調，想要保留胃的功能，前提必須是早期發現，胃癌早期幾乎沒有明顯症狀，許多人誤以為只是普通胃痛、脹氣。政府自115年起，補助45至74歲民眾「終身免費篩檢一次」糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌。另外，過去健保規定幽門桿菌感染者必須合併胃潰瘍，才能獲得藥物給付，政策也已放寬，只要驗出感染即可用藥治療。

胃癌 手術 腫瘤

