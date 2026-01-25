立百病毒將列第5類法定傳染病 四大QA一次看

衛福部預告修正「傳染病分類及第4類與第5類傳染病之防治措施」草案，新增立百病毒為第5類法定傳染病。目前台灣尚無立百病毒通報個案，中央社整理相關QA，協助民眾掌握重點。

Q：立百病毒是什麼？

A：立百病毒（Nipah Virus, NiV）為副黏液病毒科（Paramyxoviridae），Henipavirus屬。其自然宿主為蝙蝠，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現，可造成多種動物感染（中間宿主），如豬、馬、羊、狗、貓等動物，並傳染給人類。

立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡也曾出現疫情。迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%。

近年病例主要發生在孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，與狐蝠活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關；印度疫情則多集中於南部喀拉拉邦，多為院內感染。

疾管署1月20日更新國際重要疫情指出，印度西孟加拉邦1月11日報告2例立百病毒疑似病例，經複驗確診且病況危急，另有3名醫護人員亦出現症狀，正檢驗中。

當局已匡列約120名密切接觸者包括醫護人員及其家屬，目前感染源仍不明，可能是人傳人，亦可能是從受污染的水果或新鮮椰棗樹汁中感染病毒；許多來自該邦的移工通常在此時間返回家鄉，冬季時鄉村地區民眾亦傾向於飲用生棗椰汁。

Q：傳染方式？

A：可藉由蝙蝠及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物的口鼻分泌物或其組織所感染。

食用到受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗、樹汁等，也可能導致感染。此外，有限的人與人之間的傳播，孟加拉與印度疫情均發現，立百病毒可經由接觸患者分泌物及排泄物等引起人傳人的案例。

疾管署副發言人林明誠說明，立百病毒主要病媒為果蝠，若其身上帶病毒又啃食水果，人吃了便可能被傳染，且果蝠牙齒上也可能帶有病毒，重點在於「被污染的水果」就有風險。

至於為何採收椰棗樹汁會造成傳染，林明誠表示，當地人會割開樹皮採收樹汁，就像採收橡膠汁液那樣，但椰棗樹汁具有甜味，晚上果蝠也會跑來吸食，進而造成污染，一旦飲用這些受污染的樹汁，就有感染風險。

Q：臨床症狀與治療照護？

A：現行採支持性療法為主。感染症初期的症狀與流感類似，有些無症狀，有些呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀。嚴重個案可導致腦炎及抽搐，並於24到48小時進展至昏迷。康復後，可能有後遺症，如抽搐或人格改變。

Q：預防方式？

A：除避免前往立百病毒流行地區，也應養成良好衛生習慣，如勤洗手（尤其是接觸動物後）及食用清洗乾淨的水果。接觸動物時應採取適當防護措施，如戴手套、口罩及工作服等，特別是處理生病的動物或其身體組織時；接觸後使用肥皂洗手或其他暴露部位。

林明誠提醒，很多人到國外喜歡喝椰子汁等生食，萬一剛好是被果蝠咬過、污染的水果，就有傳染風險。其實不只是立百病毒，出門在外，生冷食物最好都不要吃，「熱的、熟的，還是比較安全」，很多食物值得嘗試，但不需要冒拉肚子甚至染疫的風險。

另外，應落實執行院內感染管制措施，避免接觸到立百病毒感染者的血液、體液（如：唾液、腦脊髓液等）或排泄物等，照顧或探望病人後應以肥皂或70%到75%酒精洗手液清潔消毒手部。