趕快對獎！去年11-12月統一發票千萬獎「97023797」

去年114年11-12月期統一發票中獎號碼今天開獎，1000萬元特別獎中獎號碼為「97023797」；200萬元特獎中獎號碼為「000507588」。財政部賦稅署提醒民眾，本期中獎發票兌領獎期間為115年2月6日至115年5月5日，請大家記得對獎，中獎者應於領獎期限(115年5月5日)以前領獎。

本期開出特別獎獎金新臺幣1,000萬元中獎號碼為「97023797」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「00507588」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「92377231」、「05232592」、「78125249」。雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「UA60397065」、「UG56353113」、「UA29948389」、「UQ74969833」、「VG23519447」、「UL49816236」、「UG78054330」、「VF52932640」、「UG02351812」、「UM62765432」、「UG15359638」、「UD05610891」、「UT17215356」、「UT12343317」、「UY57691879」、「UD48429932」、「UE94069408」、「VG29733066」、「UK15310541」、「UT03130756」、「VD69411814」、「TZ21026037」、「VG15705829」、「VM04152178」、「UW52385777」、「UM50186449」、「UD44211767」、「VB99109878」、「UF69153178」、「VC16677020」；併同雲端發票專屬獎2,000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（網址：https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。

財政部表示，本期統一發票開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，500元獎315萬組，即每期雲端發票專屬獎開獎總組數達326萬6030組，雲端發票專屬獎中獎號碼可在財政部稅務入口網查詢。

賦稅署提醒民眾，本期中獎發票兌領獎期間為115年2月6日至115年5月5日，請大家記得對獎，中獎者應於領獎期限(115年5月5日)以前領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

賦稅署特別呼籲民眾購物消費多使用載具索取雲端發票，可享雲端發票專屬獎中獎機會，並下載財政部統一發票兌獎APP進行各種載具歸戶綁定及設定帳戶領獎，發票集中管理方便又環保，獎金也不會漏接，中獎者在領獎期間24小時都可兌領獎，不受代發獎金單位營業時間限制，省時又方便。