台中連鎖粥店碗底全是沙！他不是第一次遇到 食安處派員釐清

台中大甲一家連鎖粥品店驚爆食安爭議，消費者反映食用「奶香烏龍麵」時發現湯中有果蠅、小黑點（疑似蟑螂）及沙子，且為短時間內連續發生。店家坦承可能是新進員工菜沒有洗乾淨，並表示歉意。台中市食安處表示將派員稽查，若發現違規將責令限期改善，否則最高可罰2億元。

民眾說，22日在台中大甲，知名連鎖粥品，點了這一碗奶香烏龍麵，還特別註明不要胡椒，吃到一半發現有黑點，才驚覺不對勁，但已經這不是他第一次，在這家店吃到異物。

台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。若稽查過程中查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則之情事，將責令限期改善；屆期複查如仍未改善，將依違反「食品安全衛生管理法」處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒，民眾如遇店家衛生管理疑慮，可檢具相關照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後，將盡速依規查處，共同維護食品安全。