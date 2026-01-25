未來一周2波降溫 中部以北27日起轉濕冷、留意較大雨勢

氣象署表示，未來一周2波降溫，27日東北季風或大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭普遍低溫約攝氏11至15度，27、28日偏濕冷，留意局部較大雨勢；31日另一波東北季風南下，影響至2月3日。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天偏東南風，水氣比今天更少，東半部、恆春半島為零星短暫雨，其他各地是多雲到晴；氣溫舒適，各地低溫約15至18度，高溫約23至26度。

鄭傑仁表示，27日東北季風或大陸冷氣團南下，再加上華南雲雨區東移，27、28日偏濕冷，29日雖然水氣減少，但受輻射冷卻影響轉偏乾冷。預估中部以北、宜蘭普遍低溫約11至15度，南部、花東地區約15至18度；高溫部分，北部約17至22度，中部22至25度，南部26至27度。

鄭傑仁指出，27、28日中部以北、宜蘭有局部短暫雨，27日晚至28日晨留意局部較大雨勢，花東地區、中南部山區為零星短暫雨，南部平地為多雲。29日水氣少，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

鄭傑仁提到，27、28日若水氣及溫度能配合，3000公尺以上高山有機會飄雪。

鄭傑仁表示，30日冷空氣減弱，各地低溫約13至17度，北部高溫回升至22度以上，中南部變化不大，約25、26度；水氣少，各地大多為多雲到晴。

鄭傑仁指出，預估31日鋒面通過及東北季風再增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，目前觀察這波東北季風持續影響至2月3日，2月4日減弱。中部以北、宜蘭地區平地低溫約13至15度，南部、花東地區約16、17度；高溫部分，北部、宜蘭約19至21度，中南部24至26度。

鄭傑仁提醒，明天、27日中南部地區、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度；明天、27日台東及恆春半島沿海地區留意長浪。