快訊

星宇航空飛神戶「重落地」降落 民航局要求組員停飛調查

基隆民宅起火...消防人員進入火場 發現是堆滿物品的高火載量危險場域

霍諾德徒手攀台北101 工傷協會：101踐踏工安、把人命當宣傳素材

未來一周2波降溫 中部以北27日起轉濕冷、留意較大雨勢

中央社／ 台北25日電
未來一周2波降溫，27日東北季風或大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭普遍低溫約攝氏11至15度，27、28日偏濕冷。 圖／取自報天氣-中央氣象署FB
未來一周2波降溫，27日東北季風或大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭普遍低溫約攝氏11至15度，27、28日偏濕冷。 圖／取自報天氣-中央氣象署FB

氣象署表示，未來一周2波降溫，27日東北季風或大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭普遍低溫約攝氏11至15度，27、28日偏濕冷，留意局部較大雨勢；31日另一波東北季風南下，影響至2月3日。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天偏東南風，水氣比今天更少，東半部、恆春半島為零星短暫雨，其他各地是多雲到晴；氣溫舒適，各地低溫約15至18度，高溫約23至26度。

鄭傑仁表示，27日東北季風或大陸冷氣團南下，再加上華南雲雨區東移，27、28日偏濕冷，29日雖然水氣減少，但受輻射冷卻影響轉偏乾冷。預估中部以北、宜蘭普遍低溫約11至15度，南部、花東地區約15至18度；高溫部分，北部約17至22度，中部22至25度，南部26至27度。

鄭傑仁指出，27、28日中部以北、宜蘭有局部短暫雨，27日晚至28日晨留意局部較大雨勢，花東地區、中南部山區為零星短暫雨，南部平地為多雲。29日水氣少，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

鄭傑仁提到，27、28日若水氣及溫度能配合，3000公尺以上高山有機會飄雪。

鄭傑仁表示，30日冷空氣減弱，各地低溫約13至17度，北部高溫回升至22度以上，中南部變化不大，約25、26度；水氣少，各地大多為多雲到晴。

鄭傑仁指出，預估31日鋒面通過及東北季風再增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，目前觀察這波東北季風持續影響至2月3日，2月4日減弱。中部以北、宜蘭地區平地低溫約13至15度，南部、花東地區約16、17度；高溫部分，北部、宜蘭約19至21度，中南部24至26度。

鄭傑仁提醒，明天、27日中南部地區、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度；明天、27日台東及恆春半島沿海地區留意長浪。

東北季風 低溫 宜蘭

延伸閱讀

周二冷空氣+華南雲雨區東移 半個台灣轉雨濕答答

有感搖晃！宜蘭近海22:26發生規模4.3地震 最大震度4級

周日回暖別錯過！下周「冷暖乾濕反覆橫跳」 低溫下探12度

他不解「為何高鐵延伸屏東比宜蘭可行？」 網曝1理由酸：南延沒必要

相關新聞

607元買食材中千萬！全聯11、12月統一發票獎落這縣市

趕快對獎囉！114年11、12月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及2張特獎，特別獎開在...

未來一周2波降溫 中部以北27日起轉濕冷、留意較大雨勢

氣象署表示，未來一周2波降溫，27日東北季風或大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭普遍低溫約攝氏11至15度，27、28日偏濕...

胃癌一定要全切嗎？ 高齡嬤摘除26顆淋巴結 保留下半部胃功能

胃癌長年位居國人重要癌症死因之一，過去胃癌手術常面臨全切除或大面積切除，導致病友術後飽受體重驟降、營養不良及傾倒症候群之...

趕快對獎！去年11-12月統一發票千萬獎「97023797」

去年114年11-12月期統一發票中獎號碼今天開獎，1000萬元特別獎中獎號碼為「97023797」；200萬元特獎中獎...

台中連鎖粥店碗底全是沙！他不是第一次遇到 食安處派員釐清

台中大甲一家連鎖粥品店驚爆食安爭議，消費者反映食用「奶香烏龍麵」時發現湯中有果蠅、小黑點（疑似蟑螂）及沙子，且為短時間內...

醫療暴力頻傳 衛福部統計：2024年通報達444件創5年新高

台中中港澄清醫院日前發生醫療暴力事件，一名疑似酒後自殘男子可能不滿醫師治療，大鬧醫院急診室，追打醫師不成，竟涉嫌拳毆打護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。