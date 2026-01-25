快訊

醫療暴力頻傳 衛福部統計：2024年通報達444件創5年新高

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台中市林姓男子21日涉在中港澄清醫院毆打護理師，衛福部次長林靜儀表示，若醫療人員遇到暴力緊急狀況，一定要躲開，或暫時不提供醫療服務，院方應協助受暴力對待的醫事人員提出告訴及求償。圖／讀者提供
台中中港澄清醫院日前發生醫療暴力事件，一名疑似酒後自殘男子可能不滿醫師治療，大鬧醫院急診室，追打醫師不成，竟涉嫌拳毆打護理師，造成護理師頭部外傷、有腦震盪現象。衛福部最新統計，2024年醫療暴力通報達444件，創近5年新高，其中急診室是主要場域，以言語暴力最多。衛福部次長林靜儀說，若遇到暴力緊急狀況，醫療人員一定要躲開，或暫時不提供醫療服務。

衛福部統計，2020年至2024年，醫療暴力通報件數共1668件，分別為300件、330件、264件、330件、444件；發生場域以急診室800件為大宗，其次為一般病房361件、門診179件。案件樣態最多為言語暴力達806件，如咆哮、謾罵、口頭威脅等，其次是肢體傷害501件，遭受暴力者最多為醫事人員1377件，第2名是駐衛警或保全人員93件。

林靜儀說，「醫療法」2017年修正後，明確醫療暴力並加重刑責，在此之前，許多法官常以患者或家屬「情有可原」為由輕放，但透過修法與宣導，大家已知醫療暴力是不被允許，且醫療院所也不再隱忍、息事寧人，轉向協助受暴力對待的醫事人員提出告訴及求償。因此，醫療暴力通報數字上升，類似家暴、性騷案件，代表過去潛藏、被隱忍的黑數浮上檯面。

面對急診醫療暴力，林靜儀分享國外經驗強調，她曾在瑞士日內瓦大學附設醫院考察時，發現一進入醫院隨處可見反醫療暴力的海報；除法律制裁，醫院硬體設計也具備防禦力，如優化動線或設置間隔，保護醫護安全，像是該院針對酒醉者設置獨立空間，透過監視器觀察酒醉者狀況，不讓醫護人員直接接觸，避免遭到暴力對待。

林靜儀說，現在年關將至，尾牙等聚餐機會多，大家可能喝酒較多，面對酒醉等高風險病人，當下情緒十分狂躁、難以接近，這時醫院、醫事人員應有敏感度，進行適當隔離，避免接觸更多醫療人員，如遇到暴力緊急狀況，醫療人員一定要躲開，或暫時不提供醫療服務。但若國內醫院也要比照設置酒醉者的觀察室，現在講還太遠了，如有進一步規畫，將再對外說明。

林靜儀直言，將喝醉酒的送到醫院急診，真的很奇怪，這不該由醫療資源來承擔社會所有狀況，衛福部仍會持續與法界達到共識，讓醫療現場對於暴力「零容忍」觀念廣為周知，並全力支持醫療機構給予受害人員法律與心理協助，也將優化酒醉個案處理流程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

