星宇航空飛神戶「重落地」降落 民航局要求組員停飛調查

中央社／ 台北25日電
星宇航空示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
星宇航空20日台中飛往神戶航班，降落時出現重落地狀況。星宇航空表示，依規定已通報民航局。民航局指出，獲報後立即要求組員停飛配合調查。

星宇航空今天表示，JX306台中飛往神戶航班，在抵達神戶機場時遭遇瞬間陣風影響，航機系統數值顯示異常，基於飛航安全，依標準作業程序進行停機檢修，並依規定通報民航局。目前航機完成相關檢查作業，經原廠空中巴士回覆確認機體結構無虞。

民航局指出，星宇航空JX306航班20日在日本神戶落地垂向G值超限，民航局接獲通報後，即依程序要求保存座艙通話記錄器（CVR）與數位飛行資料記錄器（DFDR）相關資料，組員立即酒測，並停飛配合調查，航機則依程序檢查，後續民航局持續調查中。

民航局 神戶 星宇航空

