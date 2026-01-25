印度傳立百病毒疫情 疾管署預告列第5類傳染病：旅遊少吃這食物

印度出現立百病毒病例，不僅是出現染病患者，更傳染給醫護人員，研判為有限度的人傳人疫情，引發國際關注。衛福部疾管署今表示，目前維持印度喀拉拉州警示為「第二級：黃色注意」，並已預告立百病毒列為第五類法定傳染病，籲民眾出國避免食用生冷食物，以及可能受汙染的水果或新鮮椰棗樹汁，以防感染病毒。

近期印度南部喀拉拉邦爆發立百病毒疫情，截至1月19日累積報告5例，目前台灣沒有相關病例。衛福部疾管署副署長林明誠說，該疫情傳播途徑還需進一步了解，但若為社區廣泛性傳染，將考慮調整旅遊警示，如是院內感染、少數群聚疫情，國人旅遊不見得有風險，但仍建議避免到當地醫院。

林明誠說，立百病毒的自然宿主是果蝠，很多人到國外喜歡吃當地的水果、喝椰子汁，但若萬一剛好是被果蝠咬過或汙染的食物，人吃下後就有傳染風險，其實不只是立百病毒，出門在外，生冷食物最好都不要吃，「熱的、熟的，還是比較安全」，很多食物值得嘗試，但不需要冒拉肚子或染疫的風險。

疾管署於1月16日預告修正「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」草案，新增「立百病毒感染症」為第五類傳染病，預告期60天。

根據疾管署監測資料，立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡也曾出現疫情。迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%。由於，印度日前出現立百病毒病例，雖然泰國沒有，但多個觀光景點有大量印度遊客，泰國當局加強疾病監控，普吉國際機場已對來自印度的遊客加強健康檢測。

林明誠說，目前國內各機場、港口針對不明原因發燒等症狀特殊患者，若有需要都會送至醫院治療，將針對泰國加強監控，至於是否一併調整旅遊警示，將視疫情狀況，必要時滾動檢討調整。