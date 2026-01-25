「胡椒餅」不是胡椒餅？ 原來是福州餅

快訊

胡椒餅示意圖。圖／AI生成
【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】廣受台灣人喜愛的街頭美食「胡椒餅」，明明烤餅皮與豬肉餡才是特色，但是名稱卻是以胡椒為主角。有人好奇是為什麼嗎？中華傳播管理學會考證發現，原來所謂的「胡椒餅」，根本不是胡椒餅，而是「福州餅」！胡椒餅之名，極可能是在流傳過程中「以訛傳訛」而逐漸定型。

直到今天，福州地區仍然常見這種爐烤麵餅「蔥肉餅」，內餡是以豬肉丁、蔥、醬料為主，強調炭火貼爐烘烤，使外皮酥脆、內餡多汁。其製作方式，與今日台灣胡椒餅幾乎如出一轍，最大差異僅在於調味比例與名稱。其實福州烤餅不只有內餡豐富的蔥肉餅，還有沒有蔥肉內餡的光餅、酥餅等。

「福州餅」在閩南語發音很容易被誤聽為胡椒餅，加上餡料中本就使用大量胡椒粉提味，久而久之，民眾便以餡料特色直接稱之為「胡椒餅」，反而遺忘其原本的地域名稱。

值得注意的是，雖然胡椒餅源自於福州餅，但是在台灣發展多年，已明顯呈現「在地化」特色。台灣版本的胡椒餅，胡椒用量更重，口味偏鹹香辛辣，並搭配台灣常見的老麵發酵技法與特有醬料，更符合本地消費者喜好。源自萬華的丞租胡椒餅，早在西元1941年就創辦，已經傳承四代，分店遍佈各地。

釐清胡椒餅的歷史來源，是讓民眾更理解飲食文化的流動與演變。台灣飲食的豐富性，正來自不同族群與地域文化的融合，而胡椒餅正是其中一個成功「落地生根」的例子。

