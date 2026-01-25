607元買食材中千萬！全聯11、12月統一發票獎落這縣市
趕快對獎囉！114年11、12月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及2張特獎，特別獎開在台中大智門市，中獎者消費607元購買蔬果、鮮乳、泡麵等商品，即獲得特別獎1,000萬元。
特獎200萬其中一張開出門市為桃園龜山大同，幸運中獎者消費168元購買布丁、麵包、零食等商品；另一張開在台北文山萬美門市，中獎者消費434元購買鮮奶、地瓜、湯圓等商品，即獲得特獎200萬元。
全聯114年11、12月份共開出超過26萬個獎項，提醒這2個月份有到全聯消費的民眾，趕快找出家中的發票對一下，幸運得主可能就是自己。
全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會以E-mail和簡訊主動通知中獎，領獎期限內消費者於全聯各分店消費，收銀機將會主動通知中獎者，只要攜帶身分證與福利卡即可核辦領獎。若已經事先設定歸戶，還可自動匯入指定帳戶。
