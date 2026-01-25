統一發票11-12月開獎 607元全聯買「蔬果、泡麵」中千萬

快訊

中央社／ 台北25日電
發票示意圖。聯合報記者游明煌／攝影
民國114年11、12月期統一發票中獎號碼今天揭曉，全聯福利中心開出1張特別獎及2張特獎；其中，1000萬特別獎開在台中大智門市，中獎者花費新台幣607元購買蔬果、鮮乳、泡麵等商品，便喜從天降。

全聯表示，特獎200萬元有2張，其中1張開出門市為桃園龜山大同，中獎者消費168元購買布丁、麵包、零食等；另1張開在台北文山萬美門市，中獎者花費434元購買鮮奶、地瓜、湯圓等。

全聯提醒，114年11、12月份共開出超過26萬個獎項，提醒11、12月份有來全聯消費的民眾，記得對一下手中發票。

114年11、12月統一發票中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）97023797；特獎（200萬元）00507588；頭獎（20萬元）3組分別為92377231、05232592、78125249。

統一發票 全聯 頭獎 新台幣

