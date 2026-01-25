陸地才是大氣塑膠微粒主來源 學者籲擬精準減塑政策

最新研究指出，陸地才是大氣塑膠微粒主要排放來源。學者建議，台灣應針對輪胎磨損、道路揚塵、衣物纖維及城市塑膠廢棄物回收與粉碎等陸源排放，制定具體減量政策。

國際期刊「自然（Nature）」22日刊登最新研究指出，全球大氣中塑膠微粒濃度過去可能被大幅高估，且陸地才是大氣塑膠微粒主要排放來源，而非海洋。台灣科技媒體中心邀請專家提供觀點，進一步了解這項發現對未來制定精準減塑政策及評估公眾健康風險具有重要意義。

台灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯表示，這份研究以較為嚴謹研究方法，首次以全球實測資料，系統性證明過去對大氣微型塑膠（塑膠微粒）排放量的估算存在著結構性高估，且幅度高達100至1萬倍。

許瑞峯進一步說明，數據顯示微型塑膠陸源濃度遠高於海洋地區，且較難僅依靠大氣作為微型塑膠的長程傳輸途徑，傳輸過程可能受空間與其他因素控制；這說明控制陸源（都市與近岸）排放是降低排放重要手段。

許瑞峯建議，台灣目前數據過於破碎，應優先建置且整合大氣、水體與土壤的環境微型塑膠排放清冊，涵蓋都市、工業區與河口、海洋的長期監測網，釐清潛在熱點才有助於塑膠污染去化及後續管理。

國家環境醫學研究所研究員陳裕政說，研究指出大多數塑膠微粒沉降（掉落）在接近陸地排放源處，跨洋長距離傳輸比例相對有限，顛覆過去對海洋為主要大氣塑膠微粒來源的既有認知。

陳裕政指出，研究證實陸地才是大氣塑膠微粒主導來源，台灣應針對輪胎磨損、道路揚塵、衣物纖維及城市塑膠廢棄物回收與粉碎等陸源排放，制定具體減量政策；除測量空氣中懸浮性濃度，更要了解有多少塑膠微粒從大氣進入台灣偏遠地區、農田與集水區等。