醫療暴力通報創5年新高 醫護在急診室被謾罵最多

中央社／ 台北25日電

救死扶傷卻被當沙包，2024年醫療暴力通報444件創5年新高，急診室為主要場域，言語暴力最多。衛福部次長林靜儀說，生病不代表有豁免權，可考慮設「斷片觀察室」安置醉酒者。

對於醫療暴力通報量創新高，林靜儀指出，她反而覺得可以有不同解讀，代表過去潛藏、被隱忍的黑數浮上檯面，醫療院所「不再隱忍」，從過去的息事寧人轉向積極法律程序，「醫療院所硬起來了」。

過去一週內傳出至少2起醫療暴力事件，根據衛福部統計，2020年至2024年間，通報案件數1668件，分別為300件、330件、264件、330件、444件。

發生場域以急診室800件為大宗，其次為一般病房361件及門診179件。案件樣態最多為言語暴力如咆哮、謾罵、口頭威脅等806件，肢體傷害501件居次。受暴者最多為醫事人員1377件，第2名是駐衛警或保全人員93件。

林靜儀接受中央社記者電訪表示，在修訂「醫療法」後，已明確化醫療暴力並加重刑責，在此之前，許多法官常以病家「情有可原」為由輕放，但透過修法與宣導，已逐漸讓社會理解，在醫療現場行使暴力，無論理由為何，都不被允許。

修法之後，林靜儀分析，通報數字上升的現象與家暴、性騷案件類似，代表過去潛藏、被隱忍的黑數浮上檯面，現在醫療院所主管多選擇與第一線人員站在同一陣線，提供法律協助，讓暴力行為進入司法程序。

林靜儀分享國外經驗強調，醫療暴力是全球性議題。她在瑞士日內瓦的醫院考察時，發現院內隨處可見反醫療暴力海報；因此，除了法律制裁，醫院硬體設計也具備「防禦力」，例如優化動線或設置間隔，保護醫護安全。

針對最令台灣醫護頭痛的「醉酒個案」，林靜儀在瑞士看到院方會將酒醉者安置於獨立空間，關上門並由監視器觀察生理狀況，「就等他酒醒。」她直言「喝醉酒送醫院真的很奇怪」，不該由醫療資源來承擔社會所有狀況。

「所有的醫療暴力，不論行為或語言，都沒有『其情可憫』這回事。」林靜儀遺憾近期仍有醫療暴力案遭法官輕判，希望法界能共同理解醫療現場的艱辛，建立更嚴格的防護網。

林靜儀總結3大防制方向，第一，衛福部將加強與法界共識，讓醫療現場「零容忍」觀念廣為周知；第二，全力支持醫療機構給予受害人員法律與心理協助；第三，研議優化酒醉個案處理流程。

適逢尾牙與農曆春節聚餐旺季，林靜儀特別提醒，喝醉酒不但神智不清，更可能傷害其他病患的權益。她呼籲民眾在歡慶之餘要「謹慎飲酒」，讓醫護人員能安心守護全民健康。

