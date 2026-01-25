假日輕急症中心見效 中央再推春節16億加成獎勵防急診塞車

健保署去年11月起推動假日輕急症中心（UCC），適逢春節即將來臨，行政院長卓榮泰今和衛福部長石崇良等官員視察桃園敏盛醫院UCC，除公布UCC成效，也宣布春節連假期間將投入16億元獎勵措施，盼減少急診塞車情況，並給醫護人員更多支持。

健保署長陳亮妤表示，UCC自上路以來就診人次穩定成長，全台每周就醫人次從255人增加至434人；今年春節中央也特別挹注16億元，在基層診所部分，依據不同開診量挹注資源，初四、初五提供50%加成，其他三天30%加成，希望透過加成增加開診率，讓病人不需要在過年期間小病跑大醫院。急診和住院部分則是診察、藥事服務費及護理費100%全部加成，且在原有急診加成基礎上再疊加。

此外，慢性病患者領藥時間提前兩周至1月30日開始。健保APP新增春節開診查詢功能，民眾輸入時段和地點就能看到開診院所，包含全台13處UCC開診時段都設計在APP內。

敏盛醫院副總院長劉宜亷表示，UCC在實務運作上根據病情輕重進行精準分流，重症病人直接後送長庚醫院，輕症病人提供即時處置。目前醫院針對五大科別強化，提供13位資深醫師，並導入電腦斷層與AI科技協助快速診斷。大園敏盛看診量能已提升，40%的初診率證明UCC成功攔截原本可能塞爆大醫院急診的輕症病人，民眾滿意度超過90%。

衛福部長石崇良表示，依規定100床以下醫院並不強制設立急診，然而民眾醫療需求不會因為假日停止，基層診所周日開診率往往低於15%，當民眾遇到小外傷、腸胃炎或孩童發燒時，若診所沒開往往只能湧向大醫院急診，導致輕症患者在急診室苦候多時。

他指出，UCC是為處理「急而不重」醫療需求設計的一站式服務點，利用現有醫院設備結合基層醫事人員，讓民眾在假日有高品質就醫選擇。目前桃園在敏盛醫院大園與龍潭院區、大明醫院及中美醫院共設立四處UCC，處理輕症的品質與效率完全不亞於大型醫學中心。

桃園市副市長王明鉅表示，他對UCC運作模式非常贊同且支持，疾病發生不分平日與假日，但假日基層醫療資源相對匱乏時，民眾往往只能湧入急診，建議中央可考慮將此計畫常態化，或引導醫院在周一至周五專注門診，而將急診資源集中於周六、周日。