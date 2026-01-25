印度爆立百病毒病例 疾管署將列第五類法定傳染病

印度出現立百病毒病例，引發國際關注。疾管署今天表示，目前維持印度喀拉拉州警示為「第二級：黃色注意」，已預告立百病毒將列第五類法定傳染病，籲民眾出國避免生飲椰子汁。

印度日前出現立百病毒病例，泰國雖沒有，但因多個觀光景點有大量印度遊客，泰國當局加強疾病監控，普吉國際機場已對來自印度的遊客加強健康檢測。

目前台灣僅針對印度喀拉拉州警示為「第二級：黃色注意」，對於是否要跟進泰國加強監控，衛生福利部疾病管制署副署長林明誠今天告訴中央社記者，會持續監測，至於旅遊警示，視疫情狀況，必要時滾動檢討調整。

近期爆發於西孟加拉邦的疫情，截至1月19日累積報告5例。林明誠說，傳播途徑還需進一步了解，若為社區的廣泛性傳染，就會考慮調整旅遊警示，如果是院內感染，換言之，旅遊不見得會有風險，則建議避免到當地醫院。視不同傳播途徑提出相對應建議與政策。

不過，他也提醒，立百病毒的自然宿主是果蝠，很多人到國外喜歡喝椰子汁，萬一剛好是被果蝠咬過的椰子，就有傳染風險，其實不只是立百病毒，出門在外，生冷食物最好都不要吃，「熱的、熟的，還是比較安全」，很多食物值得嘗試，但不需要冒拉肚子甚至染疫的風險。

疾管署已於1月16日預告修正「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」草案，新增「立百病毒感染症」為第五類傳染病，預告期60天。

根據疾管署監測資料，立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡也曾出現疫情。迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%。

近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，與狐蝠活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關；印度疫情則多集中於南部喀拉拉邦，多為院內感染。

疾管署官網說明，立百病毒（NipahVirus, NiV）的自然宿主為蝙蝠，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現，可造成多種動物感染（中間宿主），如豬、馬、羊、狗、貓等動物，並傳染給人類。

立百病毒可藉由蝙蝠及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物的口鼻分泌物或其組織所感染；有限的人與人之間的傳播。食用到受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗、樹汁等，也可能導致感染。

臨床症狀表現有很大差異，有的無症狀感染，有的急性呼吸道症狀，也有致命性腦炎。