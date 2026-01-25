監院：病患依賴呼吸器恐被迫續命 籲研議保障機制

監察院說，公費安置於醫院呼吸照護病房（RCW）依賴呼吸器維生的病人，部分已意識不清、長期無家屬探視，但因病人無法表達意志，恐被迫強行續命，甚至在臨終時仍被急救，造成病人極大痛苦及資源耗用，衛福部應研議保障機制。

監察委員田秋堇今天透過新聞稿表示，據衛福部資料，民國100年至113年底，社政單位公費安置103名呼吸器依賴患者，其中無家屬探視者79人，安置時意識不清楚者有76人。目前仍安置者，最早於100年間入住，至今已臥床13年半，另有4人安置超過10年。安置時即已超過85歲的長者有10人，安置時未滿14歲的兒童有8人。

田秋堇指出，公費安置長期依賴呼吸器的病患，多為兒童、老人、身心障礙者或街友等「弱勢中的弱勢」，醫療費用由健保給付，其餘費用由地方社政單位補助。但病患多數意識不清，甚至終生昏迷或呈植物人狀態。

田秋堇說，台灣已制定「安寧緩和醫療條例」與「病人自主權利法」，以保障末期病人拒絕心肺復甦術或維生醫療權利（DNR），但大多公費安置病人都未能於安置初期就了解法律權利。

田秋堇表示，依衛福部訂定「無最近親屬之末期病人的安寧緩和醫療決策流程」，社工師確認病人無最近親屬後，由原主治醫療團隊照會安寧團隊共同決策，依病人最大利益出具醫囑撤除維生設備，實務上卻難以執行，100年至113年僅有1人完成程序。

田秋堇說，據諮詢專家表示，至今對長期依賴呼吸器的病人是否屬生命末期病人，尚乏明確共識，也無評估標準，導致在末期病人即將死亡之際，醫護人員為避免可能醫療糾紛仍全力救治，未能終止或撤除維生醫療作業。

田秋堇指出，衛福部宜凝聚醫界共識，鼓勵各醫院對插管末期病人發展撤除維生設備適當時機、實施步驟等評估工具，並參酌「台灣呼吸器使用決策資訊網」提供客觀數據，與病患及家屬溝通、協助醫療決策，另也應研議機制，以保障公費安置病患及家屬了解善終法律規範。