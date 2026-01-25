賈永婕不畏反對 張景森揭昔日評估：憂意外讓101成凶宅

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天成功挑戰徒手攀登台北101。記者余承翰／攝影
艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天成功挑戰徒手攀登台北101。記者余承翰／攝影

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101大樓成功，行政院前政務委員張景森給予滿分祝福，並為101董事長賈永婕搭上99.99分，因為賈是創意跟勇氣都具備的行銷天才，唯一扣分的只有101玻璃沒擦乾淨。

張景森指出，不知道賈永婕如何克服內部反對，因為幾年前他就建議過101舉辦類似的攀登比賽，甚至是比賽，他還提供新加坡金沙酒店開幕時請蜘蛛人攀爬藉此行銷的例子，但評估半天的結果，還是回應「擔心意外」，還說ㄧ旦發生意外，101就會被地政單位登記為「凶宅」。

話鋒一轉，張景森說，他給歷任台北市長59分。理由是，透過Netflix讓全世界看到了，台北原來是個鐵皮屋頂的城市，如果屋頂都是太陽能板，或者空中花園，那該有多好？「你們這些市長集體懶惰了幾十年了！出來謝罪」。

