快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

超慢跑半年，為什麼沒有明顯長肌肉？復健科醫師解答常見疑問

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

霍諾德締造赤手獨攀101傳奇 藍委大讚：台北、台灣再次在世界面前

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，上午台北天氣放晴，最終他以不到兩小時的時間完成登頂。記者余承翰／攝影
艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，上午台北天氣放晴，最終他以不到兩小時的時間完成登頂。記者余承翰／攝影

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的挑戰，各界讚聲不斷。國民黨立委洪孟楷大讚，霍諾德的成功，讓台北及台灣再次在世界面前，台北101董事長賈永婕確實善於宣傳，讓101的品牌繼續被國際看見，對於台灣是好事；國民黨立委賴士葆也說，這次行銷台北、台灣成功，應該給予101肯定。

台北25日早上天氣一掃昨天霪雨霏霏，但空氣中不安與期待情緒交織，霍諾德（Alex Honnold ）「赤手獨攀101」30年宿願得償，再次締造傳奇，完成人類史上第一次在沒有任何繩索保護下，只用91分鐘成功攀登超高摩天大樓台北101，寫下「赤手登峰」新頁。

據了解，霍諾德早在2013年就想攀爬台北101，當時因為安全考量而被拒絕，而霍諾德去年再寫信給賈永婕表達心願，最終讓台北101順利放行。今早眾多粉絲及國民關注，不少政治人物也發表感想，並討論起101董事長賈永婕對這次霍諾德申請的管理及行銷方式。

國民黨立委洪孟楷表示，傳奇的攀岩家霍諾德一個半小時的成功，背後其實是數千小時的專業訓練累積以及團隊的通力合作規畫，但他完美了詮釋「藝高人膽大」五個字的精髓，在今天能夠見證奇蹟，也讓台北及台灣都再一次的在世界的面前。

洪孟楷認為，賈永婕擔任101董事長任內，確實有讓社會大眾看見她善於宣傳的一面，並且幾次突發事件的公關處理都有化危機為轉機的細膩，讓101的品牌繼續被國際看見，對於台灣都是好事。

國民黨立委賴士葆也說，這次行銷很成功，霍諾德攀爬台北101讓台北、讓台灣在世界亮相，這應該給予肯定；他也提醒及鼓勵，101畢竟是企業，接下來要持續努力，想辦法提高獲利。

艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，花費不到兩小時完成登頂，霍諾德也在塔頂自拍。記者余承翰／攝影
艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，花費不到兩小時完成登頂，霍諾德也在塔頂自拍。記者余承翰／攝影

霍諾德 台北101 成功

延伸閱讀

霍諾德延期爬台北101！賈永婕早起發聲：聽從老天建議

徒手攀岩大神Alex Honnold 周六征服101！賈永婕發2禁令懇請大眾配合

賈永婕登頂101後被許願「未來考慮開放售票嗎？」賈董：可以評估看看

登頂台北101被酸「花瓶」　賈永婕反擊自封：地表最強網紅董事長

相關新聞

財神爺來了！114年11-12月期統一發票今開獎 雲端發票記得要歸戶

114年11-12月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

入冬數波冷氣團來襲「仍有員工沒禦寒外套可穿」 台鐵說話了

台鐵為統一服儀標準會為員工採購制服，但今年入冬後已有數波冷氣團緊接而來，卻有部分員工仍未領到禦寒外套，憂心穿其他外套執勤...

周二冷空氣+華南雲雨區東移 半個台灣轉雨濕答答

把握今明兩天好天氣，中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，未來一周有兩波冷空氣，周二東北季風或冷氣團南下，溫度下降。周二到周三...

院版動保法修正恐限縮人道安樂空間 獸醫公會籲增設委員會審議機制

行政院於1月8日通過「動保法」修正草案，並將於本周三立法院經濟委員會繼續逐條審查。獸醫師公會表示，行政院版草案恐限縮人道...

霍諾德締造赤手獨攀101傳奇 藍委大讚：台北、台灣再次在世界面前

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的挑戰，各界讚聲不斷。國民黨立委洪孟楷大讚，霍諾...

賈永婕不畏反對 張景森揭昔日評估：憂意外讓101成凶宅

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101大樓成功，行政院前政務委員張景森給予滿分祝福，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。