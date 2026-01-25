霍諾德締造赤手獨攀101傳奇 藍委大讚：台北、台灣再次在世界面前

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的挑戰，各界讚聲不斷。國民黨立委洪孟楷大讚，霍諾德的成功，讓台北及台灣再次在世界面前，台北101董事長賈永婕確實善於宣傳，讓101的品牌繼續被國際看見，對於台灣是好事；國民黨立委賴士葆也說，這次行銷台北、台灣成功，應該給予101肯定。

台北25日早上天氣一掃昨天霪雨霏霏，但空氣中不安與期待情緒交織，霍諾德（Alex Honnold ）「赤手獨攀101」30年宿願得償，再次締造傳奇，完成人類史上第一次在沒有任何繩索保護下，只用91分鐘成功攀登超高摩天大樓台北101，寫下「赤手登峰」新頁。

據了解，霍諾德早在2013年就想攀爬台北101，當時因為安全考量而被拒絕，而霍諾德去年再寫信給賈永婕表達心願，最終讓台北101順利放行。今早眾多粉絲及國民關注，不少政治人物也發表感想，並討論起101董事長賈永婕對這次霍諾德申請的管理及行銷方式。

國民黨立委洪孟楷表示，傳奇的攀岩家霍諾德一個半小時的成功，背後其實是數千小時的專業訓練累積以及團隊的通力合作規畫，但他完美了詮釋「藝高人膽大」五個字的精髓，在今天能夠見證奇蹟，也讓台北及台灣都再一次的在世界的面前。

洪孟楷認為，賈永婕擔任101董事長任內，確實有讓社會大眾看見她善於宣傳的一面，並且幾次突發事件的公關處理都有化危機為轉機的細膩，讓101的品牌繼續被國際看見，對於台灣都是好事。