影／北捷行動電源禁令反覆 柯文哲：經濟部應提升產品安全性

民眾黨前現任黨主席柯文哲、黃國昌今天在高雄駁二參加青年論壇，針對北捷行動電源禁令爭議，曾任台北市長的柯文哲表示，行動電源使用是必然的，禁止使用不太可能，反而經濟部應該要注意提升產品安全性。

北捷23日要求乘客進站勿使用行動電源，宣布後引發外界批評，媒體向柯文哲提問，有沒有好的建議方案及看法？

柯文哲表示，現在的3c產品愈用愈多，行動電源的使用是必然的，經濟部對於行動電源的安全性要提高；禁止使用不太可能，應該是產品安全性要注意。

黃國昌立委任期進入最後一周，他表示，若非媒體提醒，他沒有特別的感覺，台灣民眾黨的工作習慣跟柯文哲一樣，「不要想那麼多啦！」，早上起來在工作崗位上認認真真地工作，因為民眾黨的存在多努力一分，讓台灣社會多進步一分，這個就是人民的期待。

黃國昌表示，針對軍購特別條例部分，他明天下午會召開記者會，跟大家好好報告民眾黨版本。