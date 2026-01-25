周二冷空氣+華南雲雨區東移 半個台灣轉雨濕答答

把握今明兩天好天氣，中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，未來一周有兩波冷空氣，周二東北季風或冷氣團南下，溫度下降。周二到周三冷空氣及華南雲雨區東移，降雨增加，山區路面結冰，周二到周三3千公尺以上高山可能零星降雪。周六再有一波東北季風影響，本周天氣變化相當快速。

鄭傑仁指出，今天環境從偏東風到偏東南風，迎風面基隆、北海岸、東半部及大台北山區雲量偏多，目前在大台北偏東側及宜花正在降雨，西半部則沒有下雨。

鄭傑仁表示，今天白天北部高溫約22-24度，中南部約25-26度，東半部則約21-22度。迎風面基隆、北海岸、東半部及大台北山區局部降雨，西半部山區有零星雨。

降雨趨勢方面，鄭傑仁說，明天各地多雲到晴，水氣減少，迎風面零星雨。周二北邊冷空氣南下，伴隨華南雲雨區東移，中部以北、東半部及恆春半島有局部降雨機會，南部山區也有零星降雨機會，影響到周三。周四到周五各地多雲到晴，迎風面零星雨；周六東北季風再次增強，迎風面降雨增加。