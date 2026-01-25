快訊

入冬數波冷氣團來襲「仍有員工沒禦寒外套可穿」 台鐵說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵為統一服儀標準會為員工採購制服，但今年入冬後已有數波寒流、冷氣團緊接而來，卻有部分員工仍未領到禦寒外套。台鐵員工示意圖。聯合報系資料照
台鐵為統一服儀標準會為員工採購制服，但今年入冬後已有數波寒流、冷氣團緊接而來，卻有部分員工仍未領到禦寒外套。台鐵員工示意圖。聯合報系資料照

台鐵為統一服儀標準會為員工採購制服，但今年入冬後已有數波冷氣團緊接而來，卻有部分員工仍未領到禦寒外套，憂心穿其他外套執勤恐遭記點，台鐵產工批評，新進員工原應報到首日就該領到制服，未料制服還未領到，就要先面對新增的服儀與記點等規範，呼籲台鐵檢討採購程序；台鐵公司表示，因受前廠商嚴重逾期違約，已重新辦理採購，預估2月初全數員工可領取到。

今天回暖，但周二又有冷空氣來襲，台鐵產工秘書長朱智宇指出，入冬已面臨數波冷氣團，接獲員工陳情，北部及中部部分運務單位員工仍尚未領取到禦寒外到，以調車人員及新進人員居多，只能向前輩借用舊制服，甚至有新進員工最長等了1年仍未領到制服。

朱智宇表示，高鐵、北捷等軌道機構的新進員工，通常在職前的教育訓練期間就會套量制服尺寸，最快約2至3周，最晚1至2個月就可領到制服。

朱智宇說，台鐵公司化後欲建立服儀標準是好事，但採購程序卻出問題，過去台鐵局時代採全台統一採購，公司化後卻改為北、中、南、東等各區分區採購，待各區完成採購後，再統一報送總公司核撥經費，此做法反拉長程序，導致作業時間變更久。

朱智宇認為，台鐵公司除應檢討現行採購機制外，同時也應提出彈性配套措施，像是開放尚未領取到制服的員工，暫時統一穿著素色服裝，外加台鐵反光背心，給予過度因應空間；他說，制服是認同及向心力的象徵，但新進員工報到首日未領取到制服，就要先面對服儀與記點規範，只會讓人無所適從。

對此，台鐵公司說明，針對防寒外套採購一案，因受前廠商嚴重逾期違約，已依法解除契約。經重新辦理採購案，重新採購運務防寒外套1200件，已於2025年11月11日開標，11月18日決標。

台鐵指出，第1批交貨數量為北區員工的442件，已於2026年1月8號驗收完成並於當日下午出貨，第2批預定2026年2月初再交付758件，屆時中區、南區及東區員工將可領到。

台鐵強調，有關新進從業人員制服領取期程，鑑於採購作業程序較長，公司將檢討調整部分採購程序並提早啟動採購作業。

