靈鷲山打造「馬上有福」8大祈福點 邀民眾新春走訪 順道遊東北角

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
靈鷲山以「迎春接佛，馬上有福」為主題規畫走春行程，邀請民眾走訪。圖／靈鷲山佛教教團提供
新春期間，不少民眾安排走春行程。靈鷲山佛教教團以「迎春接佛，上有福」為主題，結合自然山海景觀與8大祈福點，打造兼具旅遊感與心靈感的走春路線，邀請民眾走訪，除了拍照打卡，也是有助讓身心重新歸位。

靈鷲山表示，無生道場位於東北角海岸，不同於熱鬧型觀光景點，民眾可沿高掛紅色 LED 燈籠的「心光大道」，慢步前行，喜氣在空氣中流轉，讓人逐漸放鬆。與法師圍爐烤橘子，則是靈鷲山獨有的暖心年味活動。

靈鷲山規畫8大祈福點，讓走春有節奏與層次。首站從善法大樓的新春祈福法華法會開始，財寶宮殿的財神法會與多元修法，首創「財寶五妙供」。

在前兩站接受「有佛」的祈福後，第3站是馬年限定的「馬上有財一桶金」，生肖屬馬的幸運兒出示身分證，可免費結緣小桶金。走到圓通寶殿，，九分禪體驗、抄寫心經、茶禪品茗，讓人暫時離開手機與行程表，專注於呼吸與當下，對許多平日忙碌的上班族而言，這一站往往是整趟走春最難得的片刻。

靈鷲山說，來到「福城」除了禮佛，還有結合福氣糕、祈福牆、市集與集章活動，好吃、好玩、好逛的集福空間，熱鬧卻不失溫度，適合親子同行，也讓走春多了一份人情味與年味。

開山聖殿的新春舍利加持聖儀，也是到靈鷲山走春不宜錯過的祈福儀式。金佛殿牽佛祈願與千手觀音聖像群，搭配泰國高僧頌吉祥經，讓新年的善願一次許好、許滿。

靈鷲山指出，最重要的一站「與師有約」，與開山住持心道法師拜年、敬茶、領受祝福，是非常溫暖的一站。參加過的許多民眾分享，一句叮嚀、一份祝福，往往成為他們陪伴一整年的力量來源。

靈鷲山建議民眾還可順道前往三貂角燈塔、卯澳漁村、馬崗漁港、草嶺古道，或近來人氣高漲的貢寮環保公園落羽松林蔭大道，就是一趟串聯自然、人文與心靈的東北角走春小旅行。

靈鷲山以「迎春接佛，馬上有福」為主題規畫走春行程，邀請民眾走訪。圖為馬年限定的「馬上有財一桶金」，生肖屬馬者憑身分證免費領取結緣。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山以「迎春接佛，馬上有福」為主題規畫走春行程，邀請民眾走訪。圖為開山聖殿的新春舍利加持聖儀。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山以「迎春接佛，馬上有福」為主題規畫走春行程，邀請民眾走訪。與法師圍爐烤橘子、話家常，是靈鷲山獨有的暖心年味活動。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山以「迎春接佛，馬上有福」為主題規畫走春行程，邀請民眾走訪。圖為財寶宮殿新春財神法會。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山以「迎春接佛，馬上有福」為主題規畫走春行程，邀請民眾走訪。圖為福城禮佛許願。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山以「迎春接佛，馬上有福」為主題規畫走春行程，邀請民眾走訪。圖為「與師有約」與開山住持心道法師拜年、敬茶和領受祝福。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山以「迎春接佛，馬上有福」為主題規畫走春行程，邀請民眾走訪。圖為財寶宮殿「財寶五妙供」。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山以「迎春接佛，馬上有福」為主題規畫走春行程，邀請民眾走訪。圖為妙法蓮華經祈福法會。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山以「迎春接佛，馬上有福」為主題規畫走春行程，邀請民眾走訪。圖為迎財神。圖／靈鷲山佛教教團提供
