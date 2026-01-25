保鮮盒殘留油膩、異味 譚敦慈：洗前多「這一步驟」更乾淨

保鮮盒是打造整潔廚房與冰箱的收納好幫手，各種大小不同的盒子可用來保存蔬果、裝便當或是沒吃完的菜餚，不過使用後的清洗非常惱人，洗完還是殘留一層油。林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈表示，只要先用廚房紙巾擦拭過，可讓洗掉油汙事半功倍，恢復清爽、不油不膩。

譚敦慈指出，保鮮盒是家事好幫手，但是邊角容易卡油漬，難清洗外還容易殘留異味，非常考驗家庭主婦。在清洗前先用餐巾紙擦掉一些油汙，接著再用泡倒入清潔劑的熱水，靜置幾分鐘，就能快速洗淨。另外，將擦過油汙的紙巾集中在一起，用來擦拭煎魚的鍋子，可避免油汙直接倒入流理台，導致堵塞水管並吸引蟑螂。

「保鮮盒如果有破損、刮痕、變色、膠條嚴重發霉、蓋子遺失、材質變脆等狀況，就應該要丟了。」譚敦慈說，保鮮盒會隨著使用時間逐漸老化，可能釋放氧化化合物滲入食物，膠條發霉當心病從口入。過年快到了，年前大掃除掌握「斷捨離」原則，將發黃變形、密封不佳、蓋子遺失、怎麼洗都有味道的保鮮盒淘汰。

除了保鮮盒的盒身，蓋子的膠條也是清洗重點。譚敦慈分享，只要每次使用完保鮮盒，就要取下膠條清潔，避免發霉增加清洗困難度。膠條會發霉通常是因為水分殘留與油汙累積所致，平日建議定期拆下清潔並徹底晾乾，或購買可替換的膠條。若出現永久黑色斑點，可試著泡稀釋過的漂白水，仍洗不掉代表黴菌已深入矽膠材質，直接替換掉。

保鮮盒的材質多樣，可分為塑膠、玻璃、不鏽鋼和矽膠，譚敦慈分享，最常選購玻璃及不鏽鋼，前者耐熱、易清潔，適合多數加熱方式，後者堅固耐用、輕盈，但不適用微波。民眾挑選保鮮盒的第一考量絕對是安全性，注意材質的耐熱度，使用方式應避免長期加熱油脂食物，若出現刮痕、變色或變形應更換。